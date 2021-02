Vrijdagmiddag 19 februari om 15.30 uur verricht Wethouder Rob Ellermeijer in het bijzijn van Kees Noomen (VVD), Pier Rienks (CDA), Harmen van der Steenhoven (D66) en Guido Dennenbroek (PvdA) bij Golf Amsteldijk de Kick-off van een uniek project in deze bizarre tijd! De Amsteldijkse Kieswijzer: raak je favoriet … of niet?



Op 17 maart 2021 moeten we een keuze maken voor een nieuw kabinet. Maar wie ga je kiezen? Campagnes zijn nu lastig te voeren, het enige wat je wellicht kan doen is een kieswijzer op de computer thuis. Maar je kunt ook kijken naar wat er in je onderbewustzijn leeft. En laat Golf Amsteldijk daar nu een oplossing voor hebben! Kom naar Golf Amsteldijk in Amstelveen voor de Amsteldijkse Kieswijzer. Op de Wereld van Targets hangt een 20 meter lang doek met alle lijsttrekkers van de eerste 15 partijen op de kieslijst. Leg je golfballen klaar en sla ze weg. Wie raak je dan het meest? Is dat jouw favoriet of misschien juist niet?



Golf Amsteldijk, De Afslag 1, 1186 VG Amstelveen