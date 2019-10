Directiewisseling bij Bruna

Algemeen Directeur George Steur vertrekt per 1 december aanstaande bij Bruna. Stefan Hutten, die al vanaf het begin van dit jaar onderdeel uitmaakt van de directie van de winkelketen, neemt het roer van hem over. Hij is ook CEO van de Shared Stories Group, de enige aandeelhouder van Bruna.



George Steur heeft bij Bruna vorm gegeven aan een omnichannel strategie en de herpositionering van het merk. Onder zijn leiding is een nieuwe winkelformule ontwikkeld, gericht op inspiratie, waarbij Bruna haar klanten de middelen aanreikt om te ontspannen door te lezen, schrijven, maken, leren, spelen en doen. Daarnaast is de slagvaardigheid van de organisatie door Steur vergroot door primaire bedrijfsprocessen terug te brengen bij Bruna en sleutelposities binnen de organisatie in te vullen.



“Het team staat, de koers is duidelijk,” zegt Steur naar aanleiding van zijn vertrek. Hij licht toe: “Er is zelden een goed moment om afscheid te nemen van een mooie organisatie. Bruna is en blijft dat. Maar ik heb mijn hoofddoelstelling behaald om maatregelen te nemen die de keten richting winstgevendheid leiden. Ik heb genoten van de samenwerking met collega’s en de Bruna ondernemers, de inzet en het plezier, waarvoor ik iedereen zeer hartelijk bedank.”



Bruna heeft de afgelopen jaren goede stappen gemaakt in het verbeteren van haar resultaten. In 2017 was de EBITDA nog €5,5 miljoen negatief, vorig jaar -€1,4 miljoen. Voor 2019 verwacht de keten een verdere verbetering van het resultaat.



“Samen met George is een stevig fundament neergelegd voor Bruna waarop we de komende tijd verder bouwen,” zegt Stefan Hutten. “Een doelmatige en efficiënte organisatie blijft daarbij een belangrijk streven, dus kiezen we met het vertrek van George voor een eenhoofdige directiestructuur. Aan onze plannen verandert die keuze niets: samen met het team en de franchisenemers ga ik onder meer aan de slag met het uitbouwen van de formule, de optimalisatie van het assortiment en de introductie van een klantenkaart. Er staat voor komend jaar een boel op stapel.”