TextielMuseum ontvangt felicitaties voor internationale museumprijs

Vandaag nam het TextielMuseum felicitaties in ontvangst van de Gedeputeerde Noord-Brabant Leefbaarheid en Cultuur Henri Swinkels. Het museum vierde samen met haar relaties de toonaangevende internationale prijs 'The Best in Heritage 2018'. Gedeputeerde Henri Swinkels bezocht het TextielMuseum om zijn felicitaties over te brengen tijdens een feestelijk programma. Het museum in Tilburg werd door een internationale vakjury gekozen tot 'The Best in Heritage' uit 42 genomineerde instellingen, waaronder The Metropolitan Museum of Art in New York, Designmuseum Denmark en National Museum of Scotland, als het meest vernieuwende en invloedrijke concept op het gebied van erfgoed.



"Deze prijs is voor het museum een enorme erkenning en een stimulans voor de stappen die we inmiddels hebben gezet en de stappen die wij in de nabije toekomst gaan maken."



- Errol van de Werdt, directeur TextielMuseum

Het feestelijke moment werd gevierd in bijzijn van een aantal gerenommeerde gastsprekers uit het erfgoedveld.Theo Thomassen, hoogleraar Archiefwetenschap en lid van de Raad van Toezicht Stichting Mommerskwartier, onderstreepte in zijn speech het belang van innovatie in het textiele vakmanschap. Herman Pleij, hoogleraar Historische Nederlandse letterkunde plaatste de museumpraktijk en het belang van erfgoed in een cultuurhistorisch perspectief.



“Ik ben onder de indruk van de innovatiekracht van het museum. Prachtig dat jullie visie en uitvoeringskracht nu ook op internationale schaal worden herkend en erkend. Dat blijkt uit de indrukwekkende lijst van musea en erfgoedinstellingen waaruit jullie verkozen zijn. Deze prijs is een wereldwijde erkenning in de museumwereld en de wereld van het erfgoed.”



- Henri Swinkels, Gedeputeerde Leefbaarheid en Cultuur

Het TextielMuseum won vorige maand ‘The Best in Heritage 2018’ met het unieke museumconcept, dat met tentoonstellingen, educatieve programma's en een gespecialiseerde werkplaats zowel bezoekers als studenten en internationale ontwerpers meeneemt in de eindeloze mogelijkheden van textiel. Vorig jaar won het museum in Tilburg nog de BankGiro Loterij Museumprijs 2017. Het winnen van deze prijs was aanleiding voor de internationale jury om het TextielMuseum te nomineren voor ‘The Best in Heritage 2018’ en zich te komen presenteren tijdens het internationale congres. The Best in Heritage is een initiatief van de European Heritage Association, The International Council of Museums (ICOM) en Europa Nostra, ondersteund door Creative Europe.



Achter de schermen wordt momenteel hard gewerkt aan een vernieuwd museumconcept. De eerste stappen worden gezet om te transformeren van een 'Museum in Bedrijf' naar een ‘Makersmuseum’. Een makersmuseum waarbij een ideale leer- en werkomgeving ontstaat voor de professional en talentvolle studenten van over de hele wereld, maar waarbij ook de bezoeker meer wordt betrokken bij het maakproces. Het TextielLab wordt in dit concept nog beter geïntegreerd in het museumconcept.



