Maison Melody, nieuw ‘thuisalbum' van Stephen Emmer uit op 15 mei

Nieuw album STEPHEN EMMER : MAISON MELODY



Op vrijdag 15 mei brengt Stephen Emmer zijn nieuwe album ‘MAISON MELODY’ uit. Op dit album geeft Emmer een heel eigen draai aan het neo-klassieke genre met muziek voor piano, strijkkwartet en sampler. In voorafgaande albums maakt hij al variaties op genres als new wave, experimentele electronic noise, filmische jazz, chamber pop, en orkestrale soul.



Het nieuwe album



"Met trots en plezier presenteer ik mijn nieuwe album, Maison Melody genaamd, een instrumentaal muziekproject uitgevoerd op piano, strijkers & sampler en is onafhankelijk uitgebracht op non- profitbasis,” zegt Stephen Emmer. “Nadat ik vorig jaar klaar was met componeren en arrangeren, nam ik eind 2019 de piano en het strijkkwartet buiten het huis op met een aantal andere muzikanten naast mezelf, zoals Marcel Worms, Dimitri Leivici en het West Side Trio in een professionele studio. Het album werd begin 2020 gemixt door Francesco Donadello die eerder o.a. heeft gewerkt met Thom Yorke, Hildur Guonadottir, Johann Johannson & Einaudi. Mastering vond recent plaats in Berlijn. Het album bevat 10 composities. Het zijn lyrische en verstilde piano-miniaturen die worden gekenmerkt door impressionistische elegantie met duidelijke melodieën, waarbij ik het onuitgesprokene wat in ieder mens zit, heb geprobeerd te verklanken.”



“Waarom Maison Melody?”



“Sinds eeuwen werkt een muziekcomponist het liefst in eenzaamheid aan zijn creaties en vaak is de enige 'metgezel' in dit proces de directe omgeving, zijn of haar huis. De componist ontwikkelt door dit creatieve proces een bijzondere relatie met het huis en vindt op die manier naast inspiratie ook de rust die zo essentieel is voor het mentale werk van componeren. Historisch gezien hebben muziekcomponisten altijd afstand genomen van drukke gemeenschappelijke plaatsen om beter hun eigen innerlijke stem te kunnen horen, dit kan leiden tot een meer diepgaande artistieke zelfexpressie. In deze hyperfocus-modus wordt je huis je artistieke partner in crime. Op deze manier creëer je een eigen plek door in je geest te reizen en in te kunnen spelen op je eigen verbeelding zonder externe afleiding. En dit is precies hoe ik, ongeveer een jaar geleden, mijn meest persoonlijke en introspectieve melodieën tot nu toe heb gecomponeerd,” aldus Emmer.



Gratis te beluisteren



"Omdat dit een non-profit project is, kun je er gratis naar luisteren op SoundCloud, Bandcamp, Youtube naast op de grote streamingplatforms zoals Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer, Youtube Music, Tidal, Idagio, Primephonic etc. in een tijd waarin veel mensen zich zorgen maken over hun financiën. Voorafgaand aan de album-release wordt elk nummer in een livestream geïntroduceerd o.v. via www.facebook.com/stephenemmerofficial vanaf mijn eigen Maison Melody, dus kijk regelmatig voor live-data hierover of volg me daar zodat je automatische meldingen krijgt wanneer de livestream precies begint.“



Ook in surround: het album zal op korte termijn ook te beluisteren zijn in de zitkamer over een surroundsysteem en is daarmee 1 van de eerste neo klassieke muziekprojecten die ook in een dergelijk formaat wordt uitgebracht.



Hier is het album alvast te beluisteren https://bit.ly/stephen-emmer-maison-melody