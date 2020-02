Carnavalvierders hebben een verhoogde kans op een soa

Onder de rivieren hebben mensen 17% meer kans op het oplopen van een soa dan elders in Nederland. Bovendien stijgt in Noord-Brabant en Limburg het aantal soa-gerelateerde online zoekopdrachten tot wel 60% in de periode na Carnaval. Dit en meer concludeert Feestkleding365, dat -in aanloop naar Carnaval- onderzoek deed naar seks en soa’s. De online carnavalskleding-specialist vroeg hiervoor GGD-cijfers op en ook Google Trends-inzichten werden geanalyseerd om het seksgedrag van feestvierders in kaart te brengen.



GGD bezoeken onder de rivieren fors hoger



Het aantal constateringen van soa’s in Noord-Brabant en Limburg ligt volgens de meest recente GGD-data ruim 17% boven het landelijk gemiddelde. Dit terwijl het aantal uitgevoerde soa-testen per 1.000 inwoners van de twee typische carnavalsprovincies; vrijwel gelijk staat aan de rest van het land. In het zuiden van het land moet je -wat soa’s betreft- dus goed oppassen.



Bescherming en soa-symptomen



In de carnavalsweek zoeken mensen 4% meer naar condooms dan in de maand ervoor én erna. Uit Google Trends-cijfers blijkt dat er ná de carnavalsperiode, vooral in het zuiden van het land, aanzienlijk vaker naar geslachtsziekten en symptomen wordt gezocht.



Brabanders zoeken online, na afloop van carnaval, veel vaker naar informatie over gonorroe (+60%), genitale wratten (+24%) en chlamydia (+17%) dan in de maand daarvoor. In Limburg is vooral een stijging van 48% zichtbaar in het aantal zoekopdrachten naar herpes.



Ruim 1 op de 10 gaat vreemd tijdens carnaval



Feestkleding365 ondervroeg 1.400 carnavalsvierders naar hun activiteiten tijdens Carnaval. Uit deze enquête blijkt dat 10,4% van de carnavalsvierders wel eens vreemd is gegaan tijdens Carnaval. De provinciale verschillen zijn opmerkelijk: Brabanders rijden het vaakst de scheve schaats. Limburgers zijn het braafst.



