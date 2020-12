LyondellBasell sluit zich aan bij het Global Compact van de Verenigde Naties

HOUSTON, 11 december 2020 /PRNewswire/ -- LyondellBasell , een van de grootste kunststof-, chemicaliën- en raffinagebedrijven ter wereld, heeft vandaag aangekondigd dat het zich heeft aangesloten bij het Global Compact van de Verenigde Naties (VN), 's werelds grootste duurzaamheidsinitiatief voor bedrijven. De ondertekenaars van het Global Compact worden aangemoedigd om hun strategieën en operaties af te stemmen op universele principes op het gebied van mensenrechten, arbeid en anticorruptie.



"LyondellBasell heeft een bedrijfscultuur waarbij we onze doelstellingen realiseren door middel van wat wij 'de kracht van velen' noemen. De uitdagingen waar de wereld voor staat vereisen een wereldwijde inspanning en samenwerking tussen de privésector, NGO's en overheden", aldus Bob Patel, CEO van LyondellBasell. "De doelstellingen van het VN Global Compact verhouden zich goed tot de doelstelling van ons bedrijf om plastic afval uit het milieu te verwijderen, klimaatverandering aan te pakken en een bloeiende samenleving te ondersteunen. Wij zijn er trots op deel uit te maken van deze belangrijke gezamenlijke inspanning".



In 2020 heeft LyondellBasell een grote stap gezet in de duurzaamheidsagenda door ambitieuze doelen te stellen voor gerecyclede en hernieuwbare polymeren, en winst te boeken als het gaat om het tot nul terugbrengen van het verlies van polymeerpellets door operaties en vervoer en het opstarten van de MoReTec-proeffabriek voor moleculaire recycling in Ferrara in Italië. Daarnaast is het bedrijf een van de oprichters van de Alliance to End Plastic Waste (Alliantie voor een einde aan plastic afval - AEPW), het eerste wereldwijde ketenoverstijgende initiatief dat gericht is op het elimineren van plastic afval uit het milieu.



Ga voor meer informatie over de inspanningen van LyondellBasell op het gebied duurzaamheid naar de duurzaamheidspagina van het bedrijf [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=3008429-1&h=150400746&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3008429-1%26h%3D2598993902%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.lyb.com%252Fsustainability%26a%3Dcompany%2527s%2Bsustainability%2Bpage&a=duurzaamheidspagina+van+het+bedrijf]. Ga voor meer informatie over de betrokkenheid van het bedrijf als deelnemer van het initiatief naar de bedrijfsprofielpagina op de website van het VN Global Compact [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=3008429-1&h=2285043562&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3008429-1%26h%3D2077124866%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.unglobalcompact.org%252Fwhat-is-gc%252Fparticipants%252F142511-LyondellBasell%26a%3DUN%2BGlobal%2BCompact%2Bwebsite&a=VN+Global+Compact].



LyondellBasell is een van de grootste kunststoffen-, chemie- en raffinagebedrijven ter wereld. Gedreven door zijn werknemers over de hele wereld maakt LyondellBasell materialen en producten die essentieel zijn voor het ontwikkelen van oplossingen voor moderne uitdagingen als het verbeteren van de voedselveiligheid door middel van lichtgewicht en flexibele verpakkingen, het beschermen van de zuiverheid van watervoorraden door sterkere en veelzijdiger leidingen, het verbeteren van veiligheid, comfort en brandstofefficiëntie van veel van de auto's en vrachtwagens op de weg en het waarborgen van het veilig en effectief functioneren van elektronica en huishoudelijke apparaten. LyondellBasell verkoopt producten in meer dan 100 landen en is de grootste fabrikant van polymeerverbindingen en de grootste licentiegever van polyolefinetechnologieën ter wereld. LyondellBasell voert een circulaire productportfolio die klanten oplossingen biedt om het gehalte aan gerecycled plastic in hun toepassingen te verhogen met hoogwaardige mechanisch gerecyclede polymeren. LyondellBasell maakte in 2020 voor de derde opeenvolgende keer onderdeel uit van de lijst met "'s werelds meest bewonderde bedrijven" van het blad Fortune. Meer informatie over LyondellBasell is te vinden op www.LyondellBasell.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=3008429-1&h=1357163799&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3008429-1%26h%3D484076729%26u%3Dhttps%253A%252F%252Feur01.safelinks.protection.outlook.com%252F%253Furl%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.lyondellbasell.com%25252F%2526data%253D04%25257C01%25257Claurent.gerbet%252540suez.com%25257C66551dfda3454d9a440408d88fd0f719%25257Cf4a12867922d4b9dbb859ee7898512a0%25257C0%25257C0%25257C637417474953449933%25257CUnknown%25257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%25253D%25257C1000%2526sdata%253DW5OqAE0FxqAUxLf1XksCunklscTa3FEe8KgEW3b0Tc4%25253D%2526reserved%253D0%26a%3Dwww.LyondellBasell.com&a=www.LyondellBasell.com].



