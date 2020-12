Het nieuwe SunPower Maxeon 5 AC-modulesysteem nu leverbaar in Europa

Het bedrijf blijft de strategie voor productuitbreiding uitvoeren



Geavanceerde zonne-oplossing klaar om te voldoen aan de behoeften van de klant en dynamiek van nieuwe eisen



SINGAPORE, 11 december 2020 /PRNewswire/ -- Maxeon Solar Technologies, Ltd. , een internationaal toonaangevend bedrijf van innovatie op het gebied van zonne-energie dat, behalve in de Verenigde Staten en Canada, wereldwijd het merk SunPower exploiteert, heeft vandaag aangekondigd dat de nieuwe Maxeon 5 AC Module met onmiddellijke ingang verkrijgbaar is via erkende SunPower-dealers en -installateurs in België, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Malta, Nederland en Zwitserland. De nieuwe Maxeon 5 AC-module is een verbetering ten opzichte van het bestaande aanbod die veiliger is en huiseigenaren meer energie levert.



https://mma.prnewswire.com/media/1372487/SunPower_Maxeon_5_AC_Module_System.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1372487/SunPower_Maxeon_5_AC_Module_System.jpg]



"Europese klanten worden steeds veeleisender bij de aankoop van zonnepanelen, in de wetenschap dat het van belang is om te investeren in kwalitatief hoogwaardige zonnepanelen voor hun toenemende vraag naar energie", aldus Vincent Maurice, General Manager DG EMEA bij Maxeon Solar Technologies. "Bij Maxeon is het ons doel om onze klanten energie, prestaties en productie-efficiëntie van topkwaliteit te leveren. De nieuwe Maxeon 5 AC kan gedurende 25 jaar tot 50% meer energie leveren dan conventionele zonnepanelen en werkt superieur in reële omstandigheden."



De nieuwe Maxeon 5 AC-module biedt dealers en installateurs van SunPower de voordelen van een kostenbesparende oplossing, omdat het makkelijker te vervoeren, te installeren en te bedienen is. Kortom, een snellere, eenvoudigere, veiligere en kostenbesparende installatie.



"We zijn enthousiast over de nieuwe Maxeon 5 AC-module, aangezien deze 's werelds meest geavanceerde micro-omvormertechnologie van Enphase combineert met de superieure prestaties van de SunPower Maxeon-zonneceltechnologie", aldus Peter van Laere, General Manager bij ABC Zonnepanelen, Nederland. "Als EPC-aannemer streven we ernaar om de verwachtingen van onze klanten te overtreffen door het beste zonnepanelensysteem te leveren dat specifiek ontworpen is voor hun behoeften, een systeem dat de energieproductie maximaliseert met een relatief korte terugverdientijd. Dankzij de koppeling tussen Maxeon en Enphase kunnen we een kant-en-klare oplossing bieden om die doelen te bereiken."



"De nieuwe Maxeon 5 AC-module zal de manier waarop we onze klanten benaderen volledig veranderen, met een uiterst marktconform premiumaanbod, ondersteund door de garantie van 25 jaar die de tand des tijds zal doorstaan en een AC-architectuur die gemakkelijk schaalbaar is voor systeemuitbreiding in de toekomst", aldus Luc Pasquier, General Manager bij 6nergies, Frankrijk. "Als installateur zullen we geld besparen omdat het ontwerp eenvoudiger is, de aankoop, de opslag en het transport makkelijker verloop en de installatie sneller kan worden uitgevoerd. Dit is voor iedereen het beste product op de markt."



"We hebben de nieuwe Maxeon 5 AC-module geselecteerd als de exclusieve technologie voor ons gebundelde aanbod van zonnepanelen voor woningen, omdat we denken dat deze keuze een enorme verandering in de prestaties van zonnepanelen teweeg zal brengen", voegt Paulo De Araujo toe, mede-eigenaar van Courant Naturel, Frankrijk. "Dit innovatieve concept maximaliseert de energieproductie, ongeacht het type dak of de grootte van het oppervlak. De flexibiliteit en het installatiegemak van de nieuwe Maxeon 5 AC-module biedt een ideale oplossing voor de Franse markt voor zonnepanelen."



"We zijn er echt van overtuigd dat in Europa onze AC-modules de toekomst zijn voor zonnepanelen op woningen, en vandaag zetten we een belangrijke stap om de acceptatie te versnellen. Dit is slechts de eerste fase van onze uitbreidingsstrategie voor AC-modules in de regio, aangezien we van plan zijn de technologie in het eerste kwartaal van 2021 toe te passen in andere landen", stelt Vincent Maurice tot slot.



Ga voor meer informatie naar https://sunpower.maxeon.com/int/products/sunpower-maxeon-5-ac-module [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=3008226-1&h=2267534487&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3008226-1%26h%3D3508316171%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fsunpower.maxeon.com%252Fint%252Fproducts%252Fsunpower-maxeon-5-ac-module%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fsunpower.maxeon.com%252Fint%252Fproducts%252Fsunpower-maxeon-5-ac-module&a=https%3A%2F%2Fsunpower.maxeon.com%2Fint%2Fproducts%2Fsunpower-maxeon-5-ac-module].



Over Maxeon Solar Technologies Maxeon Solar Technologies stimuleert Positive Change(TM). Maxeon, met hoofdkantoor in Singapore, ontwerpt, produceert en verkoopt zonnepanelen van het merk SunPower® in meer dan 100 landen, waarbij het merk SunPower wereldwijd wordt geëxploiteerd, met uitzondering van de Verenigde Staten en Canada. Het bedrijf is de leider in innovatie op het gebied van zonne-energie, beschikt over meer dan 900 patenten en twee toonaangevende productlijnen voor zonnepanelen. Met vestigingen in Afrika, Azië, Oceanië, Europa en Mexico, bestrijken Maxeon-producten de wereldwijde markten voor daken en zonne-energiecentrales via een netwerk van meer dan 1.100 vertrouwde partners en distributeurs. Maxeon is een pionier op het gebied van duurzame productie van zonne-energie en profiteert van een 35-jarige geschiedenis in de zonne-industrie en talloze onderscheidingen voor zijn technologie. Kijk voor meer informatie over hoe Maxeon Positive Change(TM) stimuleert op www.maxeon.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=3008226-1&h=3408238054&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3008226-1%26h%3D2877976243%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.maxeon.com%252F%26a%3Dwww.maxeon.com&a=www.maxeon.com], op LinkedIn [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=3008226-1&h=2043324792&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3008226-1%26h%3D2338347807%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.linkedin.com%252Fcompany%252Fmaxeon%252F%26a%3DLinkedIn&a=LinkedIn] en op Twitter @maxeonsolar [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=3008226-1&h=3149725550&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3008226-1%26h%3D277305880%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftwitter.com%252FMaxeonSolar%26a%3D%2540maxeonsolar&a=%40maxeonsolar].



Toekomstgerichte verklaringen Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995, inclusief, maar niet beperkt tot, verklaringen over de beschikbaarheid, veiligheid, kostenconcurrentievermogen, geschatte energieproductie en andere voordelen van onze Maxeon 5 AC Modules onafhankelijk en gerelateerd aan andere concurrerende systemen. Deze toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op onze huidige aannames, verwachtingen en overtuigingen en houden substantiële risico's en onzekerheden in die ertoe kunnen leiden dat resultaten, uitvoering of prestaties wezenlijk verschillen van die uitgedrukt of geïmpliceerd door deze toekomstgerichte verklaringen. Een gedetailleerde bespreking van deze factoren en andere risico's die van invloed zijn op ons bedrijf is opgenomen in de deponeringen die we van tijd tot tijd indienen bij de SEC, waaronder ons Form 20-F, dat op 4 augustus 2020 van kracht werd verklaard door de SEC, met name onder de rubriek "Item 3.D. Risicofactoren." Kopieën van deze indieningen zijn online beschikbaar bij de SEC of in het gedeelte Financials & Filings van onze Investor Relations-website op www.maxeon.com/financials-filings/sec-filings. Alle toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht zijn gebaseerd op informatie die momenteel voor ons beschikbaar is, en wij aanvaarden geen verplichting om deze toekomstgerichte verklaringen te actualiseren in het kader van nieuwe informatie of toekomstige gebeurtenissen.



© 2020 Maxeon Solar Technologies, Ltd. Alle rechten voorbehouden. MAXEON is een gedeponeerd handelsmerk van Maxeon Solar Technologies, Ltd. Kijk voor meer informatie op www.maxeon.com/trademarks [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=3008226-1&h=3928066632&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3008226-1%26h%3D3487423087%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.maxeon.com%252Ftrademarks%26a%3Dwww.maxeon.com%252Ftrademarks&a=www.maxeon.com%2Ftrademarks].



https://mma.prnewswire.com/media/1275353/Maxeon_Logo_Open_Blue_RGB2_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1275353/Maxeon_Logo_Open_Blue_RGB2_Logo.jpg]



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1372487/SunPower_Maxeon_5_AC_Module_System.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=3008226-1&h=3952616620&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3008226-1%26h%3D2105275165%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1372487%252FSunPower_Maxeon_5_AC_Module_System.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1372487%252FSunPower_Maxeon_5_AC_Module_System.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1372487%2FSunPower_Maxeon_5_AC_Module_System.jpg]



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1275353/Maxeon_Logo_Open_Blue_RGB2_Logo.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=3008226-1&h=1560259902&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3008226-1%26h%3D1601205256%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1275353%252FMaxeon_Logo_Open_Blue_RGB2_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1275353%252FMaxeon_Logo_Open_Blue_RGB2_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1275353%2FMaxeon_Logo_Open_Blue_RGB2_Logo.jpg]



CONTACT: CONTACTPERSOON: Contactgegevens voor investeerders: The Blueshirt Group, Gary Dvorchak, CFA, gary@blueshirtgroup.com, mobiel: +1 (323) 240-5796 of contactpersoon voor de media: Anna Porta, Anna.Porta@Maxeon.com, mobiel: +39 (345) 7706205