CollabNet VersionOne Laat Zien Hoe Value Stream Management SAFe Ondersteunt op RTE Summit

AMSTERDAM, 11 november 2019 /PRNewswire/ -- RTE Summit 2019 -- CollabNet VersionOne (www.collabnet.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2638355-1&h=1086762550&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2638355-1%26h%3D2831921758%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2387425-1%2526h%253D1326673809%2526u%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.collabnet.com%25252F%2526a%253Dwww.collabnet.com%26a%3Dwww.collabnet.com&a=www.collabnet.com]), wereldwijde marktleider in Enterprise Agile Product Delivery en Value Stream Management, kondigt aan dat het bedrijf op de RTE Summit 2019, die plaatsvindt op 11 en 12 november bij het BIMHUIS in Amsterdam, zijn Value Stream Management (VSM)-oplossingen en SAFe support zal demonstreren die IT-leveranciers in staat zullen stellen om Agile en DevOps veranderingen op schaal door te voeren.



"Release Train Engineers zijn van essentieel belang bij een Agile transformatie, en SAFe komt hieraan tegemoet met een RTE-specifieke training. Wij tonen hierbij hoe wij SAFe en het aankomend SAFe 5.0 framework blijven ondersteunen. Daarnaast zullen we uitleggen hoe VSM opgebouwde Agile initiatieven verder uitwerkt," aldus Thomas Hooker, VP Marketing bij CollabNet VersionOne. "VSM is van grote betekenis voor de rol van RTE, dus wij kijken ernaar uit om in discussie te gaan met de wereldwijde (RTE) en SAFe community, hun vragen te beantwoorden, en het allerbelangrijkst, te leren wat voor uitdagingen zij hebben en wat voor middelen en oplossingen zij zoeken."



Bezoekers van de RTE Summit kunnen CollabNet VersionOne VS bekijken, een leidende VSM- oplossing voor ondernemingen die data-gedreven organisaties in staat stelt om inzichten te verkrijgen, softwarelevering te meten, te volgen, te optimaliseren en op een lijn te brengen met de bedrijfsdoelstellingen. Ga voor meer informatie naar: https://www.collab.net/products/vs [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2638355-1&h=2912671667&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2638355-1%26h%3D2397407745%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.collab.net%252Fproducts%252Fvs%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.collab.net%252Fproducts%252Fvs&a=https%3A%2F%2Fwww.collab.net%2Fproducts%2Fvs]. Bezoekers kunnen in contact komen met CollabNet VerisonOne-experts, kijken naar de mogelijkheden van VS, hun kennis uitbreiden op het gebied van VSM en leren hoe het Agile en SAFe ondersteunt op het niveau van de onderneming.



Bezoekers van RTE kunnen rechtstreeks in gesprek gaan met Scrum Masters en andere Agile leaders die hun ervaringen delen en aan de hand van case studies laten zien hoe RTE in diverse bedrijfstakken kan worden toegepast.



Over CollabNet VersionOne

CollabNet VersionOne is leider op het gebied van Enterprise Agile Product Delivery en Value Stream Management dat snellere ontwikkeling en levering van software van hoge kwaliteit bewerkstelligt waarbij kwaliteit wordt verhoogd en risico's worden verlaagd. Ons aanbod voorziet internationale ondernemingen en grote overheidsorganisaties van een samenhangende oplossing die loopt van ideevorming tot levering, waarmee zij in staat zijn de waardestromen van hun organisatie in kaart te brengen, op te bouwen, te leveren en te meten door de hele levensloop van hun applicatie-ontwikkeling heen. www.collab.net [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2638355-1&h=17795513&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2638355-1%26h%3D469262755%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2387425-1%2526h%253D286129369%2526u%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.collab.net%25252F%2526a%253Dwww.collab.net%26a%3Dwww.collab.net&a=www.collab.net].



CollabNet VersionOne is een onderdeel vanTPG. Het handelsmerk en logo van dit bedrijf zijn te vinden op: https://www.collab.net/legal [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2638355-1&h=1684255904&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2638355-1%26h%3D3032841250%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2387425-1%2526h%253D3473810605%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.collab.net%25252Flegal%2526a%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.collab.net%25252Flegal%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.collab.net%252Flegal&a=https%3A%2F%2Fwww.collab.net%2Flegal].



Contact:

Olivia Heel

Catapult PR-IR

oheel@catapultpr-ir.com [mailto:oheel@catapultpr-ir.com]

303-581-7760



