Green Car Journal kondigt finalisten aan voor "groene auto van het jaar 2020" en "groene SUV van het jaar 2020"

Winnaars zullen worden aangekondigd op AutoMobility LA op 21 november



LOS ANGELES, 11 november 2019 /PRNewswire/ -- Green Car Journal [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2638062-1&h=58119268&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2638062-1%26h%3D1287010331%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fgreencarjournal.com%252F%26a%3DGreen%2BCar%2BJournal&a=Green+Car+Journal], de erkende autoriteit op het snijpunt van auto's en milieu, heeft de finalisten aangekondigd voor de felbegeerde Green Car of the Year(®) 2020- en Green SUV of the Year(TM) 2020-onderscheidingen van het tijdschrift. De topkandidaten voor de Green Car of the Year(®) 2020 zijn de Ford Escape, Hyundai Sonata, Kia Soul, Mazda3 en Toyota Corolla. De kandidaten voor de Green SUV of the Year(TM) 2020 zijn de Ford Explorer Hybrid, Honda CR-V, Subaru Crosstrek Hybrid, Toyota Highlander Hybrid en Toyota RAV4. De prijswinnaars zullen worden bekendgemaakt tijdens een Green Car Awards(TM)-persconferentie in de morgen op 21 november in AutoMobility LA.



https://mma.prnewswire.com/media/479829/Automobility_LA_and_LA_Auto_Show.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/479829/Automobility_LA_and_LA_Auto_Show.jpg]



"De erkenning van milieuleiderschap in de auto-industrie is een belangrijk onderdeel van onze missie bij Green Car Journal sinds de lancering van het tijdschrift meer dan 25 jaar geleden," aldus Ron Cogan, redacteur en uitgever van Green Car Journal en GreenCarJournal.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2638062-1&h=1632084143&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2638062-1%26h%3D2457317853%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fgreencarjournal.com%252F%26a%3DGreenCarJournal.com&a=GreenCarJournal.com]. "We hebben in de loop van die jaren veel verandering gezien. Vandaag de dag is er een breed gamma van 'groene' autokeuzes in de showroom, van zeer efficiënte interne verbrandingsmodellen en hybride voertuigen tot een groeiend aantal plug-in hybride voertuigen en volledig elektrische voertuigen. Nieuwe autokopers die op zoek zijn naar betere milieuprestaties hebben nu een geweldig scala aan keuzes."



Cogan wijst erop dat een uniforme benadering niet haalbaar is op het gebied van de auto, een belangrijke reden om de brede diversiteit van voertuigstijlen, prijzen en aandrijfsystemen te vieren waarin brandstofefficiëntie, verminderde uitlaat- en CO(2)-uitstoot en een verbeterde milieu-impact een rol spelen. De volgende op AutoMobility LA voorgestelde finalisten voor Green Car Awards(TM) zijn voorstanders van deze waarden terwijl ze tegelijkertijd steeds meer keuzes bieden om aan diverse behoeften en levensstijlen te voldoen.



"Dit is een cruciaal punt in onze branche waar investeringen en innovatie van toonaangevende fabrikanten op een groenere aanpak zijn gericht. Het is essentieel om deze vooruitgang te markeren en daarom zijn wij ongelooflijk trots dat we dit jaar The Green Car Awards kunnen presenteren ter gelegenheid van AutoMobility LA", aldus Terri Toennies, voorzitter van de LA Auto Show en AutoMobility LA. "Naarmate de focus op alternatieve brandstof groter wordt, zullen wij ons blijven inzetten om een mondiaal platform te bieden voor verdere stappen vooruit in onze industrie."



Finalisten Groene Auto van het Jaar(®) 2020:



FORD ESCAPE De 2020 Ford Escape crossover onderscheidt zich door de combinatie van SUV-functionaliteit met een auto-ontwerp. Het voertuig is verkrijgbaar met efficiënte interne verbranding, hybride en plug-in hybride aandrijfsystemen.



HYUNDAI SONATA De gloednieuwe Hyundai Sonata biedt een aantrekkelijk en verfijnd ontwerp voor 2020. De stroom wordt geleverd door brandstofzuinige viercilindermotoren of een hybride motor met Hyundai's eerste zonnepanelendak.



KIA SOUL Kia's iconische Soul stel zijn nieuwe 2020-generatie voor met meer agressieve stylingkarakteristieken die zijn vertrouwde vorm benadrukken. De standaard- en turbomotoren bieden een brandstofefficiëntie tot 35 mpg.



MAZDA3 Beschikbaar als een sedan of hatchback, beschikt de nieuwste generatie Mazda3 over een fraaie styling, welkome prestaties en rij-efficiëntie dankzij het SKYACTIV-G2 aandrijfsysteem.



TOYOTA COROLLA Met zijn meest overtuigende herontwerp in decennia levert de 2020 Toyota Corolla tot 40 mpg op de snelweg in conventionele modellen en een indrukwekkende 52 combinatie-mpg in hybride voertuigen.



Sinds de allereerste editie van de Green Car Awards(TM) ter gelegenheid van de LA Auto Show 2005, wordt de Green Car of the Year(®) gekozen door redacteuren van Green Car Journal en gastjuryleden van zeer gerespecteerde efficiëntie- en milieuorganisaties. De gastjuryleden van Green Car of the Year(®) van dit jaar zijn beroemd autoliefhebber Jay Leno; Jean-Michel Cousteau, voorzitter van Ocean Futures Society; Matt Petersen, voorzitter en algemeen directeur van Los Angeles Cleantech Incubator en voorzitter van de adviesraad van Climate Mayors; Dr. Alan Lloyd, emeritus-voorzitter van de International Council on Clean Transportation en onderzoeker aan het Energy Institute, Universiteit van Texas in Austin; Mindy Lubber, voorzitter van CERES; en Jason Hartke, voorzitter van de Alliance to Save Energy.



Finalisten Groene SUV van het Jaar(®) 2020:



FORD EXPLORER HYBRID Ford's gloednieuwe Explorer Hybrid is voorzien van een 3,3-liter V-6 en modulaire hybride transmissie met 10 snelheden, drie rijen met 7 passagierszitplaatsen, voor- en vierwielaandrijving en een sleepvermogen van 2.267 kilogram.



HONDA CR-V De reeds brandstofzuinige Honda CR-V voegt dit jaar een hybride keuze toe die wordt aangedreven door Honda's twee-motor hybride systeem. Het voertuig biedt twee- of vierwielaandrijving en uitzonderlijke brandstofefficiëntie.



SUBARU CROSSTREK HYBRID De Subaru Crosstrek Hybrid is het eerste plug-in hybride voertuig van deze automaker, aangedreven door een 2,0-liter Boxermotor en twee elektrische motoren. Het rijdt 27 kilometer op batterijvermogen en 772 kilometer over het algemeen.



TOYOTA HIGHLANDER HYBRID Toyota's gloednieuwe 2020 Highlander omvat een hybride variant met drie rijen zitplaatsen voor 7 tot 8 passagiers, voor- of vierwielaandrijving, en een geschatte brandstofefficiëntie van 34 mpg in een combinatie van stad/snelweg.



TOYOTA RAV4 De vijfde generatie Toyota RAV4 wordt aangeboden in zowel brandstofzuinige benzine- als hybride versies. De conventioneel aangedreven RAV4 biedt tot 35 mpg op de snelweg en de hybride variant 41 mpg.



De winnaars van de Green Car Awards(TM) zullen worden bekendgemaakt op donderdag 21 november om 8:25 's ochtends PST in het technologiepaviljoen van AutoMobility LA, samen met andere aankondigingen betreffende groen transport. AutoMobility LA zal plaatsvinden van 18 en tot met 21 november in het Los Angeles Convention Center. Voor meer informatie over AutoMobility LA of om u aan te melden voor de beurs kunt u terecht op AutoMobilityLA.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2638062-1&h=2677731889&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2638062-1%26h%3D2437370481%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.automobilityla.com%252F%26a%3DAutoMobilityLA.com&a=AutoMobilityLA.com].



Over de Green Car Awards Sinds 1992 is het bekroonde Green Car Journal erkend als de leidende autoriteit wat betreft het snijpunt van auto's, energie en milieu. De Green Car Awards(TM)-prijzen zijn een belangrijk onderdeel van de missie van Green Car Journal om milieuvoortgang in de automobielindustrie te tonen. GreenCarJournal.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2638062-1&h=1632084143&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2638062-1%26h%3D2457317853%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fgreencarjournal.com%252F%26a%3DGreenCarJournal.com&a=GreenCarJournal.com] publiceert online artikels over 'groene auto's' met een focus op connectiviteit. Green Car of the Year(®), Green SUV of the Year(TM) en de Green Car Awards(TM) zijn handelsmerken van Green Car Journal en RJ Cogan Specialty Publications Group, Inc.



Hashtag: #GreenCarJournal



Over de Los Angeles Auto Show en AutoMobility LA De in 1907 opgerichte Los Angeles Auto Show (LA Auto Show(®)) is elk jaar de eerste grote Noord-Amerikaanse autoshow van het seizoen. In 2016 werden de pers- en handelsdagen van de show samengesmolten met de Connected Car Expo (CCE) om samen AutoMobility LA(TM) te worden, de eerste vakbeurs in de branche die technologie en de auto-industrie samenbrengt om nieuwe producten en technologieën te lanceren en de dringendste problemen rond de toekomst van transport en mobiliteit te bespreken. AutoMobility LA 2019 zal gehouden worden in het Los Angeles Convention Center van 18 tot en met 21 november. Verschillende fabrikanten zullen tegelijkertijd hun nieuwe auto's voorstellen. De LA Auto Show 2019 is open voor het publiek van 22 november tot en met 1 december. AutoMobility LA is de plek waar de nieuwe auto-industrie zaken doet, baanbrekende producten onthult en strategische aankondigingen doet in aanwezigheid van de internationale media en professionals van de autobranche. De LA Auto Show wordt onderschreven door de Greater L.A. New Car Dealer Association en is eigendom van en wordt geëxploiteerd door ANSA Productions. Voor bijkomende informatie en het laatste shownieuws, volg LA Auto Show op Twitter [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2638062-1&h=1641537917&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2638062-1%26h%3D2793678942%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2434488-1%2526h%253D1202015780%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Furldefense.proofpoint.com%25252Fv2%25252Furl%25253Fu%25253Dhttp-3A__twitter.com_LAAutoShow%252526d%25253DDwMGaQ%252526c%25253D9wxE0DgWbPxd1HCzjwN8Eaww1--ViDajIU4RXCxgSXE%252526r%25253DTsighQ5d9Vys_pgjwOXtbe-L7jq0CiKHyITp_PSm_7w%252526m%25253D4NT5PB8zM8WgWXWL9xj-7rCog61nziXpkuqaIM3yrvM%252526s%25253DTt-77OHS-KfRthAy3Fwghk0rQP3KxW8bEF-fMKUWSUw%252526e%25253D%2526a%253DTwitter%26a%3DTwitter&a=Twitter], Facebook [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2638062-1&h=93765765&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2638062-1%26h%3D975532639%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2434488-1%2526h%253D2694359336%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Furldefense.proofpoint.com%25252Fv2%25252Furl%25253Fu%25253Dhttp-3A__facebook.com_LAAutoShow%252526d%25253DDwMGaQ%252526c%25253D9wxE0DgWbPxd1HCzjwN8Eaww1--ViDajIU4RXCxgSXE%252526r%25253DTsighQ5d9Vys_pgjwOXtbe-L7jq0CiKHyITp_PSm_7w%252526m%25253D4NT5PB8zM8WgWXWL9xj-7rCog61nziXpkuqaIM3yrvM%252526s%25253Dg9Muue1fpMqfQZ5iBd9AQOO9MYhtn25jvoneFdQ6RUY%252526e%25253D%2526a%253DFacebook%26a%3DFacebook&a=Facebook] of Instagram [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2638062-1&h=1221403255&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2638062-1%26h%3D1885388736%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2434488-1%2526h%253D884263836%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Furldefense.proofpoint.com%25252Fv2%25252Furl%25253Fu%25253Dhttps-3A__www.instagram.com_laautoshow_%252526d%25253DDwMGaQ%252526c%25253D9wxE0DgWbPxd1HCzjwN8Eaww1--ViDajIU4RXCxgSXE%252526r%25253DTsighQ5d9Vys_pgjwOXtbe-L7jq0CiKHyITp_PSm_7w%252526m%25253D4NT5PB8zM8WgWXWL9xj-7rCog61nziXpkuqaIM3yrvM%252526s%25253D_Xqx8cKOFswACzHtbWMGfpDwKgg9yTjtu73e-RLFRXA%252526e%25253D%2526a%253DInstagram%26a%3DInstagram&a=Instagram] en meld u aan voor alerts op http://www.laautoshow.com/ [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2638062-1&h=3580569689&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2638062-1%26h%3D1630528843%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2434488-1%2526h%253D3764946815%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Furldefense.proofpoint.com%25252Fv2%25252Furl%25253Fu%25253Dhttp-3A__www.laautoshow.com_%252526d%25253DDwMGaQ%252526c%25253D9wxE0DgWbPxd1HCzjwN8Eaww1--ViDajIU4RXCxgSXE%252526r%25253DTsighQ5d9Vys_pgjwOXtbe-L7jq0CiKHyITp_PSm_7w%252526m%25253D4NT5PB8zM8WgWXWL9xj-7rCog61nziXpkuqaIM3yrvM%252526s%25253DsTiNeDCltXjU6kWP_PPocHZCp38fEQ3ElHrVZd5mZAU%252526e%25253D%2526a%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.laautoshow.com%25252F%26a%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.laautoshow.com%252F&a=http%3A%2F%2Fwww.laautoshow.com%2F]. Meer informatie over AutoMobility LA is te vinden op https://www.automobilityla.com/ [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2638062-1&h=3027852922&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2638062-1%26h%3D2856064648%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2434488-1%2526h%253D2418306117%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Furldefense.proofpoint.com%25252Fv2%25252Furl%25253Fu%25253Dhttp-3A__www.automobilityla.com_%252526d%25253DDwMGaQ%252526c%25253D9wxE0DgWbPxd1HCzjwN8Eaww1--ViDajIU4RXCxgSXE%252526r%25253DTsighQ5d9Vys_pgjwOXtbe-L7jq0CiKHyITp_PSm_7w%252526m%25253D4NT5PB8zM8WgWXWL9xj-7rCog61nziXpkuqaIM3yrvM%252526s%25253De0U33suBBuohVwGwJ5k8TQPRZ18qA3GhQP4HUK7PVmY%252526e%25253D%2526a%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.automobilityla.com%25252F%26a%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.automobilityla.com%252F&a=https%3A%2F%2Fwww.automobilityla.com%2F]. Volg AutoMobility LA op Twitter [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2638062-1&h=3629939123&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2638062-1%26h%3D4282133742%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2434488-1%2526h%253D531825851%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Furldefense.proofpoint.com%25252Fv2%25252Furl%25253Fu%25253Dhttps-3A__twitter.com_automobilityla-3Flang-3Den%252526d%25253DDwMGaQ%252526c%25253D9wxE0DgWbPxd1HCzjwN8Eaww1--ViDajIU4RXCxgSXE%252526r%25253DTsighQ5d9Vys_pgjwOXtbe-L7jq0CiKHyITp_PSm_7w%252526m%25253D4NT5PB8zM8WgWXWL9xj-7rCog61nziXpkuqaIM3yrvM%252526s%25253DI-SeIZ2UcOCLBxKwl-HelftA_JwVQEoc7z7CLXh2ciU%252526e%25253D%2526a%253DTwitter%26a%3DTwitter&a=Twitter], Facebook [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2638062-1&h=681620693&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2638062-1%26h%3D2584678752%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2434488-1%2526h%253D918639952%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Furldefense.proofpoint.com%25252Fv2%25252Furl%25253Fu%25253Dhttps-3A__www.facebook.com_automobilityla_%252526d%25253DDwMGaQ%252526c%25253D9wxE0DgWbPxd1HCzjwN8Eaww1--ViDajIU4RXCxgSXE%252526r%25253DTsighQ5d9Vys_pgjwOXtbe-L7jq0CiKHyITp_PSm_7w%252526m%25253D4NT5PB8zM8WgWXWL9xj-7rCog61nziXpkuqaIM3yrvM%252526s%25253DBghFsobugMQzD_jTRzgvWugIM8Zjq_EWKthIo09QAUI%252526e%25253D%2526a%253DFacebook%26a%3DFacebook&a=Facebook] of Instagram [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2638062-1&h=1050127934&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2638062-1%26h%3D3722708305%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2434488-1%2526h%253D3410101566%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Furldefense.proofpoint.com%25252Fv2%25252Furl%25253Fu%25253Dhttps-3A__www.instagram.com_automobilityla_%252526d%25253DDwMGaQ%252526c%25253D9wxE0DgWbPxd1HCzjwN8Eaww1--ViDajIU4RXCxgSXE%252526r%25253DTsighQ5d9Vys_pgjwOXtbe-L7jq0CiKHyITp_PSm_7w%252526m%25253D4NT5PB8zM8WgWXWL9xj-7rCog61nziXpkuqaIM3yrvM%252526s%25253DDhXARHgccri7aqVjW4fNJ33toDz3OKMKBPQzLVKKlyM%252526e%25253D%2526a%253DInstagram%26a%3DInstagram&a=Instagram].



CONTACTEN MET DE MEDIA: FleishmanHillard FH.LAAUTOSHOW.TEAM@fleishman.com 310-482-4270



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/479829/Automobility_LA_and_LA_Auto_Show.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2638062-1&h=3420952028&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2638062-1%26h%3D2967142548%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F479829%252FAutomobility_LA_and_LA_Auto_Show.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F479829%252FAutomobility_LA_and_LA_Auto_Show.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F479829%2FAutomobility_LA_and_LA_Auto_Show.jpg]



Web site: http://www.laautoshow.com/