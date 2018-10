Sitecore verwerft innovatieve softwareverkoper contentmarketing Stylelabs

Met de toevoeging van digitaal vermogensbeheer en contentactiviteiten worden de capaciteiten van Sitecore in de digitale marketingtechnologie-stapel uitgebreid, en het helpt marketeers de impact van digitale ervaringen uit te breiden.



SAN FRANCISCO en BRUSSEL, 11 oktober, 2018 /PRNewswire/ -- Sitecore® [http://www.sitecore.com/], wereldleider in beheer van digitale ervaringen, kondigde vandaag aan dat het een definitieve overeenkomst is aangegaan voor de acquisitie van Stylelabs, maker van het Marketing Content Hub® platform. Het platform van Stylelabs wordt door veel van de grootste en meest herkenbare merken ter wereld gebruikt en centraliseert het vermogen om contentstrategie te definiëren, en eenvoudig marketingcontent over de kanalen heen te creëren, beheren en publiceren. De toevoeging van het platform van Stylelabs aan Sitecore zorgt ervoor dat marketingteams de gehele contentlevenscyclus in eigendom kunnen hebben, en de impact begrijpen van specifieke contentmiddelen op het gedrag van individuele klanten. Zo kunnen zij transformerende ervaringen leveren gedurende de hele klantervaring.



Consumenten vragen vandaag de dag om rijkere, relevantere en waardevollere interacties met bedrijven, en gedifferentieerde content staat centraal bij de levering van gepersonaliseerde klantervaringen. Om dit te bereiken moeten marketingteams content creëren die past bij elk publiek, ieder kanaal, door alle stadia van de klantervaring heen. Echter, slechts 18% van de marketeers vindt dat hun organisatie de juiste technologie bezit om hun contentinspanningen te beheren(1).



Met de gecombineerde capaciteiten van Sitecore en Stylelabs wordt deze contentcrisis opgelost. Met de toepassingen voor digitaal vermogensbeheer (digital asset management - DAM), marketing middelenbeheer (marketing resource management - MRM), en product informatiebeheer (product information management - PIM) van Stylelabs kan de Sitecore Experience Cloud marketingafdelingen in staat stellen de middelen te creëren en optimaliseren die nodig zijn om klanten als individuen te behandelen. Ook kunnen bedrijven de juiste informatie, producten en diensten leveren, wanneer de klant deze nodig heeft, en betrokkenheid, vertrouwen, loyaliteit en levenslange waarde vergroten.



"Met veel genoegen verwelkom ik het hele team van Stylelabs bij de familie van Sitecore," zei Mark Frost, CEO van Sitecore. "Bedrijven floreren door de verwachtingen van hun klanten te overtreffen. Samen zullen Sitecore en Stylelabs het enige bedrijf zijn dat functionaliteit kan leveren gedurende de hele levenscyclus van de content, vanaf de planning tot de publicatie, tot het leveren van rijke, relevante ervaringen die aangepast zijn aan de behoeften van de klant. Wij leveren de beste, volledige, digitale marketingoplossing ter wereld, waarmee CMO's en hun teams de kracht van content kunnen realiseren als hun meest waardevolle middel voor het opzetten van levenslange klantrelaties."



"Wij kijken ernaar uit samen te gaan met een bedrijf dat onze cultuur, onze productvisie en onze wens deelt om marketeers te helpen hun grootste bedrijfskundige obstakels te overwinnen", zei Tim Pashuysen, chief strategy officer en medeoprichter van Stylelabs. "De inzet van onze gezamenlijke sterke punten stelt onze klanten in staat snel en eenvoudig kwalitatief hoogwaardige marketingprogramma's te leveren die nog intelligentere, meer gedifferentieerde en interessantere klantervaringen leveren."



De Stylelabs Marketing Content Hub vult het brancheleidende platform van Sitecore voor webcontentbeheer, commercie en digitale ervaringen aan met dezelfde moderne .NET architectuur, vergelijkbare marketingstrategieën en een overlappend klantenbestand met enkele van de meest prominente merken ter wereld. Met het afsluiten van de transactie worden de bijna 100 werknemers van Stylelabs onderdeel van Sitecore, waaronder het volledige leidinggevende team van Stylelabs.



"Dit is een geweldige zet voor Sitecore en haar klanten", zei Melissa Webster, VP content en digital media technologies bij IDC. "Met Stylelabs heeft Sitecore een veel breder aandeel aan de martech-stapel onder beheer en kan het de marketing van naadloze gepersonaliseerde ervaringen helpen leveren - met een volledig inzicht in welke content het beste past bij iedere individuele klant. Dat is van groot belang voor het verbeteren van bereik en betrokkenheid, omzetten van klanten en maximaliseren van levenslange klantervaring."



De acquisitie van Stylelabs door Sitecore is onderhevig aan de gebruikelijke goedkeuring en zal naar verwachting in oktober 2018 worden afgerond. Financiële voorwaarden werden niet vrijgegeven.



Over Stylelabs



Stylelabs is een softwarebedrijf met 15 jaar ervaring in de ontwikkeling van bedrijfsmarketingtechnologie voor wereldwijde merken, farmaceutica, snelbewegende consumentengoederen, media, retail en agentschappen. Het bedrijf werd opgericht in 2001 door Tim Pashuysen (CSO) en Tom De Ridder (CTO).



De Amerikaanse dochteronderneming van het bedrijf, Stylelabs Inc., werd opgericht in 2013.



De klanten van Stylelabs bevinden zich hoofdzakelijk in Europa en de Verenigde Staten.



Door de Stylelabs Marketing Content Hub® worden grote bedrijven in staat gesteld om hun marketingcontent samen te voegen, organiseren en publiceren in een groot aantal kanalen, waaronder websites, e-commerce en sociale media. Marketing Content Hub zorgt dat data kan worden verrijkt, bewerkt, geëvalueerd en gebruikt in wereldwijde marketingcampagnes. Alles is gecentraliseerd in een eenvoudig te gebruiken portalsite, waarmee marketingafdelingen een waardevol middel hebben om sneller, efficiënter en tegen lagere kosten te communiceren.



Over Sitecore



Sitecore is een wereldleider op het gebied van software voor digitaal ervaringsbeheer, waarmee contentbeheer, commercie en klantinzichten worden gecombineerd. De Sitecore Experience Cloud(TM) stelt marketeers in staat gepersonaliseerde content in real time en op schaal te leveren in elk kanaal - voor, tijdens en na de verkoop. Meer dan 5200 merken, waaronder American Express, Carnival Cruise Lines, Dow Chemical en L'Oréal--vertrouwen op Sitecore voor gepersonaliseerde interacties die het publiek tevreden stellen, en zorgen voor loyaliteit en inkomsten.



(1) Content Marketing Institute's 2017 Content Management and Strategy Survey



