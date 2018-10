Sitecore legt de lat hoger om het krachtigste platform ter wereld voor gepersonaliseerde ervaringen te leveren

Nieuwe analytische capaciteiten en capaciteiten voor machineleren zonder GUI zorgen voor ongeëvenaarde flexibiliteit en gebruiksgemak voor marketeers en ontwikkelaars



ORLANDO, Florida, 11 oktober, 2018 /PRNewswire/ -- Sitecore Symposium 2018 -- Sitecore® [http://www.sitecore.com/], wereldleider op het gebied van software voor digitaal ervaringsbeheer, kondigde vandaag nieuwe capaciteiten aan in Sitecore Experience Cloud(TM), het volledige, commerciële en gepersonaliseerde platform waarmee merken hun digitale ervaringen kunnen transformeren. De innovaties die zijn onthuld bij de lancering van Versie 9.1 van het Sitecore Experience Platform, waaronder JavaScript Services (JSS), Sitecore Omni en geavanceerde capaciteiten voor machineleren in Sitecore Cortex(TM), vergroten de kracht van het meest veelzijdige digitale marketingplatform dat de rijkste en meest relevante digitale ervaringen levert aan klanten.



Ook kondigde Sitecore vandaag aan dat het een definitieve overeenkomst heeft getekend voor de acquisitie van Stylelabs, maker van het Marketing Content Hub® platform (zie apart persbericht [https://www.sitecore.com/stylelabs-pr]). De toevoeging van het platform van Stylelabs aan Sitecore zal ervoor zorgen dat marketingteams de gehele contentlevenscyclus in eigendom kunnen hebben, en de impact begrijpen van specifieke contentmiddelen op het gedrag van individuele klanten. Zo kunnen zij transformerende ervaringen leveren gedurende de hele klantervaring.



"Sitecore is volledig gericht op het verstevigen van de positie van marketeers en ontwikkelaars, zodat zij de gepersonaliseerde klantervaring kunnen brengen die van kritiek belang is voor het differentiëren van hun merken', zei Mark Frost, CEO van Sitecore. "De doorlopende ontwikkeling van oplossingen van wereldklasse in Sitecore Experience Cloud, en de toevoeging van Stylelabs laat zien dat wij een marketingplatform bouwen voor vandaag en voor de toekomst. Wij leveren de meest interessante ervaringen in de branche voor marketeers en ontwikkelaars, om zich in te zetten voor innemende gepersonaliseerde ervaringen die leiden tot levenslange klantrelaties."



Tijdens het Sitecore Symposium gaf Sitecore gedetailleerde informatie over nieuwe capaciteiten waarmee marketeers en ontwikkelaars:





-- De kracht van het Sitecore-platform kunnen inzetten zonder dat expertise

op het gebied van .NET nodig is: Sitecore JSS

[https://jss.sitecore.net/] maakt de volledige capaciteit van het

Sitecore-platform beschikbaar voor miljoenen ontwikkelaars van

JavaScript, met een volledige software-ontwikkelingskit (SDK), waarmee

zij door Sitecore aangedreven ervaringen op kunnen bouwen met behulp van

moderne JavaScript UI-bibliotheken en de populaire React, Angular en

Vue.js-raamwerken. Front-end ontwikkelaars hebben nu een eersteklas

interface waarmee zij volledig onafhankelijk van Sitecore kunnen

opereren, en zelfs hun projecten kunnen beginnen zonder installeren van

Sitecore.

-- Compromisloze contenttoepassingen zonder GUI met volledig

gepersonaliseerde capaciteiten kunnen leveren: Sitecore Omni(TM) maakt

gebruik van Sitecore JSS en een nieuwe universele trackerfunctionaliteit

voor het bouwen van toepassingen zonder GUI, zonder het verlies van de

eigenschappen voor personalisering, analytics en A/B-testing van

Sitecore. Creatieve teams kunnen volledige ervaringen opzetten,

waaronder websites of single-page en progressieve webapplicaties,

waarbij marketeers volledige controle behouden over de content,

presentatie, en marketingeigenschappen, terwijl ontwikkelaars volledig

vrij zijn om elke ontwikkelingservaring, elk besturingssysteem en elke

ontwikkelaars-werkstroom te gebruiken.

-- Personalisering met een machineleren-systeem kunnen automatiseren dat

kan worden aangepast en uitgebreid: Sitecore Cortex zorgt voor een

geavanceerde innovatie in machineleren, waarmee marketeers praktische,

hoogwaardige personaliseringstaken kunnen automatiseren. Door Sitecore

Cortex aangedreven functionaliteit zorgt nu voor automatisering van de

tijdrovende creatie van gepersonaliseerde regels en content-tagging,

samen met segmentontdekking en het opstellen van nieuw aanbod voor

marketingpersonen. Ook is het Sitecore Cortex dataverwerkingsinstrument

volledig aanpasbaar, zodat klanten en partners hun eigen specifieke

instrumenten, algoritmen en platformprocessoren voor machineleren kunnen

integreren voor hun specifieke verticale use cases.

-- Governance en levering marketingcampagnes kunnen vereenvoudigen: Met

controle via wetgeving zoals het AVG, voegt het Sitecore Experience

Platform 9.1 meerdere capaciteiten toe om klanten te helpen hun

e-mailcampagnes beter te beheren. Verzendingslimieten stellen bedrijven

in staat te beheren hoe vaak een specifiek individu dagelijks, wekelijks

of maandelijks kan worden gemaild; berichtsoorten geven een indeling aan

belangrijke e-mails, zoals orderbevestigingen of bevestigingen van het

resetten van wachtwoorden; en de mogelijkheid tot afmelden en beheer van

categorievoorkeuren stelt eindgebruikers in staat te beheren welke

berichten zij wensen te ontvangen. Sitecore heeft ook de capaciteiten

voor automatisering van campagnes verbeterd, met nieuwe sjablonen,

inschrijvingsbeheer en onderhoudsmiddelen, waarmee het leven van

digitale marketeers eenvoudiger wordt gemaakt bij het opstellen en

uitvoeren van campagnes.

-- Contentervaringen aan kunnen maken met real-time inzicht over waar

content voor waarde zorgt: De geavanceerde gebruikerservaring voor

bewerking van internetcontent van Sitecore, bekend als "Horizon", is

ontgrendeld voor bewerking voor alle belangrijke use cases. Horizon

zorgt voor een verandering van de wijze waarop marketeers pagina's

ontwikkelen, met een intuïtieve drag-and-drop-interface,

apparaatspecifieke previews en analytics die zorgen voor actuele,

contextuele inzichten bij het creëren en publiceren van content. De

gestroomlijnde interface verlicht de druk op productiviteit van

contentauteurs en -editors, en zorgt voor een daadwerkelijk datagedreven

aanpak voor ervaringsontwikkeling.

"De nieuwste innovatiegolf die wij op de markt hebben gezet onderstreept onze inzet voor innovatie en focus wanneer wij onze klanten de middelen geven om hun expertise te verbeteren en te schalen", zei Ryan Donovan, chief technology officer van Sitecore. "Van machineleren tot nieuwe interfacetechnologieën, tot de beschikbaarheid van meerdere modellen voor contentontwikkeling, zet Sitecore zich in om onze klanten te helpen een groot aantal verschillende uitdagingen in marketing op te lossen, de productiviteit te vergroten en hun zakelijke activiteiten vooruit te brengen."



