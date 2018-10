De derde editie van IN(3D)USTRY trekt nieuwe industriële sectoren aan

BARCELONA, Spanje, October 11, 2018 /PRNewswire/ --



Robotica, mallen en matrijzen, naast het 3D-printen worden nieuwe materialen en plastic omvormers gepresenteerd tijdens de derde editie van de IN(3D)USTRY From Needs to Solutions [http://www.in3dustry.com/en/agenda?p_p_id=AAFullView_WAR_gaagendaactivitatsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&date=&trackId='11','12','13','15','17','18','19','30','31','20','21','50'&eventId='1','2','3','4','5'&keyword=&init=false ] , waarmee het industriële profiel ervan nog maar eens wordt benadrukt. Het evenement wordt georganiseerd door Fira de Barcelona en vindt plaats van 16 tot en met 18 oktober in Exhibition Hall 8 op het beursterrein van Montjuich. Tussen vertegenwoordigers van toonaangevende bedrijven in het gebruik van zulke innovatieve technologieën en de 90 exposerende bedrijven zal er naar verwachting een vruchtbare wisselwerking plaatsvinden.



Waar de invloed van de aanwezige sectoren al tijdens de eerste twee edities voelbaar was, zal de derde editie van IN(3D)USTRY From Needs to Solutions zijn stempel op het gehele industriële ecosysteem drukken. Hiertoe plaatst het evenement het accent op vijf verschillende thema's (geavanceerde productie, mallen en matrijzen, nieuwe materialen, plastic omvormers en 3D-printen), waarop de inhoud van het evenement zal zijn gebaseerd.



Het evenement, dat tevens de samenwerking van Leitat, Tecnalia en IAM3DHUB als strategische partners omvat, zal worden gestructureerd rond de IN(3D)USTRY Arena, een groot innovatieterrein inclusief podium, waar 40 vertegenwoordigers van bedrijven uit 5 sectoren (gezondheid, luchtvaart, industrie, automotive en retail) uitdagingen voor de toekomst aan producenten zullen presenteren. Op hun beurt zullen fabrikanten oplossingen aanbieden voor de behoeften van genoemde sectoren en met de hele industriële wereld succesverhalen en potentiële toepassingen voor deze technologie delen.



Gastsprekers zijn onder meer Dr. Jaedeok Yoo, oprichter van Aprecia Pharmaceutical, die het patent bezit op een systeem voor het maken van pillen met behulp van 3D-printen; Jessica Zeaske, directeur beleggingen bij GE Ventures Healthcare, het risicokapitaalfonds voor gezondheid van General Electric, dat 75 innovatieve startups beheert; Markus Obermeier, directeur van de productiesector voor additieven bij Siemens; evenals Jose Mariano López-Urdiales, CEO van Zero2Infinity, een bedrijf dat een innovatief systeem heeft ontwikkeld om kleine satellieten in een baan om de aarde te brengen. Andere deelnemende bedrijven zijn onder meer SEAT, de Oostenrijkse motorfabrikant KTM Technologies, het Spaanse bedrijf CAF, dat is gespecialiseerd in ontwerp, productie en het onderhoud van treinen, en het Duitse spoorwegbedrijf Deutsche Bahn.



IN(3D)USTRY organiseert tevens de Reshape-awards voor de beste 3D-ontwerpen, het Ayri11 Robotics Congress en een tentoonstellingsruimte met ongeveer 90 bedrijven, waaronder fabrikanten van 3D-printers evenals nieuwe sectoren, die voor het eerst deelnemen aan het evenement.



