Worldpay breidt real-time uitbetaling uit naar meer dan 50 landen

Worldpay, Inc., wereldwijd toonaangevend in betalingen, heeft de lancering aangekondigd van zijn nieuwe dynamische oplossingen voor uitbetaling. Zo krijgen e-commerce multinationals meer keuze om geld uit te betalen aan partners en klanten - snel, eenvoudig en over landsgrenzen heen.



De dynamische oplossingen voor uitbetaling van Worldpay combineren de verbeterde Worldpay Bankout-oplossing, die nu 154 directe uitbetalingsbestemmingen biedt (voorheen 65) , en Worldpay FastAccess - mogelijk gemaakt door Visa Direct [https://www.visaeurope.com/newsroom/news/visa-to-transform-payments-in-europe-with-visa-direct ] Visa Direct is het wereldwijde platform van Visa voor real-time pushbetalingen waarmee bedrijven het wereldwijde bereik en de schaal van Visa kunnen benutten om betalingen voor bedrijven en klanten te transformeren.



Met deze veelzijdige opties voor uitbetalingen, hoeven partners en klanten niet meer dagen te wachten tot ze hun geld of terugbetaling ontvangen. Ze ontvangen deze nu via kaart in nagenoeg real-time - in hun mobiele wallet of rechtstreeks op een lokale bankrekening.



Bankout is een ideale oplossing voor bedrijven die veel internationale betalingen doen naar, of namens, hun klanten en leveranciers. Met 89 lokale markten biedt Worldpay nu probleemloze grensoverschrijdende uitbetalingen voor bedrijven in lokale valuta, zonder de kosten van meerdere internationale bankoverschrijvingen.



Met dynamische uitbetalingen kunnen bedrijven snellere en probleemloze uitbetalingen met kaart uitvoeren in nagenoeg real-time, binnen maximaal 30 minuten Daadwerkelijk beschikbaar geld verschilt per financiële instelling. Visa in Europa heeft een mandaat aangekondigd dat kaartuitgevers verplicht om betalingen in real-time mogelijk te maken per oktober 2018. Voortbouwend op de lancering in de Verenigde Staten vorig jaar Persbericht [http://investor.worldpay.com/phoenix.zhtml?c=250843&p=irol-newsarticle&ID=2300601 ] V.S. is FastAccess nu beschikbaar voor klanten van Worldpay in meer dan 50 nieuwe markten in Europa en Azië.



Een breed spectrum aan branches profiteert van deze nieuwe flexibele oplossingen voor uitbetaling. Bedrijven in reizen en toerisme, en marktplaatsen kunnen bijvoorbeeld betalingen doen aan leveranciers van accommodatie of uitbetalingen aan reizigers in verschillende landen en valuta; gamingondernemingen kunnen nagenoeg directe uitbetalingen aan klanten doen, verzekeringsmaatschappijen besparen kosten door plaatselijke cheques te vervangen door bankoverschrijvingen; en marktplaatsen kunnen onafhankelijke verkopers hun geld sneller laten krijgen.



Shane Happach, Executive Vice President, Head Global Enterprise e-commerce, bij Worldpay, Inc. vertelt: "Nu meer en meer bedrijven grensoverschrijdende betalingen versturen tegen lagere waarde, wordt het een concurrentievoordeel om snellere uitbetalingen aan klanten en goedkope betalingen aan leveranciers te bewerkstelligen. Naar schatting zal in 2025 de deeleconomie in heel Europa een omzet van meer dan EUR80 miljard genereren en bijna EUR570 miljard aan transacties faciliteren https://www.pwc.co.uk/issues/megatrends/collisions/sharingeconomy/future-of-the-sharing-economy-in-europe-2016.html



Dat wordt allemaal mogelijk gemaakt door probleemloze, transparante, veilige uitbetalingen, die gedaan kunnen worden via kaart, mobiele wallet of bankoverschrijving, in elke valuta, overal ter wereld."



Over Worldpay



Worldpay, Inc. is een toonaangevend bedrijf op het gebied van betalingstechnologie met unieke mogelijkheden om de wereldwijde geïntegreerde omni-commerce een boost te geven. Op toonaangevende schaal en met een ongeëvenaard geïntegreerd technologieplatform biedt Worldpay haar klanten een uitgebreid pakket van producten en diensten wereldwijd, via één leverancier.



Worldpay verwerkt jaarlijks meer dan 40 miljard transacties via meer dan 300 betaalmogelijkheden in 146 landen en 126 valuta's. De groeistrategie van het bedrijf omvat uitbreiding naar snelgroeiende markten, verticale markten en klantsegmenten, waaronder wereldwijde e-commerce, geïntegreerde betalingen en B2B.



Worldpay, Inc. is in 2018 ontstaan door de combinatie van de meest vooraanstaande betalingsproviders in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Worldpay, Inc. handelt op de New York Stock Exchange als "WP" en op de London Stock Exchange als "WPY." Bezoek ons op https://www.worldpay.com/global/ [https://www.worldpay.com/global/about/regional-expertise/asia-pacific ]



CONTACT: Neem voor meer informatie contact op met: Worldpay, Emily Lahey, Email: emily.lahey@worldpay.com, Telefoon: +44-(0)203-6645-663