Snellaadnetwerk Fastned bereikt operationeel break-even

Snellaadbedrijf start met de uitgifte van obligaties om groei te versnellen



Fastned is ook in het derde kwartaal van 2018 hard gegroeid. Ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar verdrievoudigde de omzet en in september bereikte het netwerk van snellaadstations operationeel break-even. Alle operationele kosten die betrekking hebben op de stations zijn nu gedekt door inkomsten. Om verdere groei te financieren start Fastned vandaag een nieuwe uitgifte van obligaties. De obligaties hebben een looptijd van 5 jaar en keren 6% rente per jaar uit. De opbrengsten zijn bedoeld om verdere groei te faciliteren en het netwerk uit te breiden.





- Omzet: EUR 352.609 (+199% vs. Q3 2017)

- Afzet: 703.491 (kWh) (+187% vs. Q3 2017)

- Actieve klanten: 12.677 (+165% vs. Q3 2017)





Q3 mijlpalen:





- In september waren er meer dan 21.000 laadsessies.

- Fastned opende drie nieuwe stations (Wellerzand, Lemsterhop, Paderborn-Mönkeloh), wat

het totaal brengt op 77 operationele stations.

- De bouw van 15 stations in Duitsland is in volle gang.

- Fastned heeft nog meer HPC (high powered charging) laders geplaatst op haar stations,

waarmee elektrische voertuigen tot 175 kW en zelfs 350 kW kunnen laden; tot 100 keer

sneller dan thuis.

- Op 8 oktober tekende Fastned een overeenkomst met REWE Region Mitte om

snellaadstations te plaatsen bij haar supermarkten. In 2019 begint een pilot op vier

van hun beste supermarktlocaties.

- Per vandaag (11 oktober) geeft Fastned nieuwe obligaties uit. De obligaties hebben een

looptijd van 5 jaar en keren 6% rente per jaar uit. De obligaties bieden iedereen in

Nederland een kans om te investeren in de energietransitie. Meedoen is mogelijk vanaf

EUR1.000. Investeerders kunnen via de Fastned website de prospectus lezen en zich

intekenen. Zie: fastned.nl/obligaties.





Download hier [https://fastned.nl/nl/investor-relations ] de Fastned Q3 resultaten.



Noot: bovenstaande cijfers zijn nog niet gecontroleerd door de accountant. De gecontroleerde jaarcijfers zullen in maart 2019 worden gepubliceerd.



