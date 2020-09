CFD-handelsleider TradeMax wordt TMGM met aankondiging van naamsverandering

De marktleider in de CFD-handel TradeMax leidt wereldwijde uitbreidingsinspanningen met een wijziging van de bedrijfsnaam.



SYDNEY, 11 september 2020 /PRNewswire/ -- De CFD-handelsaanbieder die bekend staat als TradeMax ondergaat een grote identiteitsverandering nu het bedrijf heeft aangekondigd een nieuwe naam te zullen gaan gebruiken: TMGM.



Sinds 2015 geeft TradeMax vorm aan de toekomst van de CFD-handelsindustrie - toonaangevend op het gebied van technologie, innovatie en superieure service. Nu het platform de Chinese en Australische financiële markten domineert - met internationale vraag naar zijn dienstverlening - is het bedrijf veel verder gegroeid dan waar het van oorsprong als financieel bedrijf begon dat in Sydney gevestigd was.



Deze groeiende overname van wereldwijde klanten heeft het bedrijf doen besluiten om de internationale vraag te omarmen en echt wereldwijd te gaan. De nieuwe naam is TMGM, een acroniem voor 'TradeMax Global Markets' - representatief voor de toekomstige uitbreiding.



"De naam verandert niets aan wat we doen", aldus CEO Lee Yu."De superieure zorg die we aan onze klanten geven, zal niet veranderen met de uitbreiding. Het betekent dat we ons platform nu nog breder kunnen aanbieden dan voorheen, waarbij gepersonaliseerde klantervaring die onze accountmanagers onze klanten bieden altijd onze belangrijkste prioriteit is."



TMGM is in vijf korte jaren uitgegroeid tot toonaangevende status. Op basis van zijn 'OneZero Financial Technology' biedt de aanbieder 3 handelsplatforms met lage spreads en snelle uitvoering - waardoor het de ideale handelsomgeving is voor investeerders, daghandelaars en EA's. Gebruikers krijgen ook toegang tot meer dan 15.000 producten in 7 markten - en dat zijn slechts enkele van de belangrijkste voordelen van TMGM.



TMGM heeft een grote groei doorgemaakt in de CFD-handelsruimte. Met de naamsverandering heeft de aanbieder zijn toewijding om investeerders te versterken met innovatie, toonaangevende technologie en superieure klantenservice versterkt.



Het bedrijf heeft ook zijn team uitgebreid met leden uit alle windstreken om klanten gemakkelijk in meerdere talen te kunnen bedienen. De nieuwe CMO, Angelo D'Alessio, is gevestigd in Sydney, Australië en richt zich op de invoering van een wereldwijde marketingstrategie.



Naarmate het bedrijf nieuwe markten betreedt, kunt u verwachten dat u de naam TMGM veel vaker zult horen. "We verwelkomen elke belegger die de voordelen van CFD-handel wil gaan plukken om met ons te handelen", stelt CEO Lee Yu.



Ga naar www.tmgm.com [http://www.tmgm.com/] om de nieuwe website te verkennen en voor meer informatie.



