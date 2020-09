ZTE wint onderscheidingen voor Best Test & Measurement Technology en Most Successful 5G Consumer Service tijdens de 5G World 2020

SHENZHEN, China, 11 september 2020 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), een belangrijke internationale leverancier van oplossingen op het gebied van telecommunicatie, enterprise- en consumententechnologie voor het mobiele internet, heeft aangekondigd dat het, tijdens de 5G World 2020, de onderscheiding voor Best Test & Measurement Technology heeft gewonnen met zijn iFlow (Insight Flow), een stroomgebaseerde oplossing voor nauwkeurig netwerkinzichten, evenals de onderscheiding voor Most Successful 5G Consumer Service voor zijn 5G+ Live TV dienstverlening. De 5G World 2020 werd op 2 september 2020 gehost door Informa.



ZTE heeft de innovatieve iFlow-oplossing geïntroduceerd op basis van de Inband OAM, om zowel het besturingsvlak als het doorstuurvlak volledig te bewaken, waardoor een reeks problemen met het transportnetwerk werden opgelost, waaronder de onmeetbare service SLA, de moeilijke foutlocatie en het lage netwerkbewustzijn.



Op basis van dataverzameling op milliseconde-niveau en de hop-by-hop node-detectie, heeft iFlow het bewustzijn van de servicekwaliteit, de foutopsporing en het zelfherstel van service in seconden mogelijk gemaakt.



Bovendien ondersteunt de iFlow-oplossing een gesloten levenscyclus van netwerkdiensten van toezicht, analyse tot optimalisatie, waardoor de kwaliteit van de netwerkdienst en de O&M-ervaring van exploitanten aanzienlijk wordt verbeterd, en hun O&M-complexiteit en kosten verminderd worden.



Daarnaast kan ZTE's 5G+ Live TV-oplossing aangepast worden voor grote evenementen en concerten. De 5G+ Live TV-oplossing biedt het publiek naast het integreren van multi-angle HD (High Definition) live uitzendingen, waardetoevoegende diensten en sociale functies, innovatieve ervaringen in verschillende 5G-scenario's, door middel van MEC-technologie en AI-herkenning.



De 5G+ Live TV-oplossing stelt het publiek in staat om wedstrijden vanuit meerdere perspectieven te bekijken, de toeschouwers ter plaatse een persoonlijke ervaring te bieden, terwijl het een meeslepende ervaring biedt aan het publiek thuis.



"Vergeleken met traditionele oplossingen, biedt 5G+ Live TV meer commerciële mogelijkheden voor exploitanten," aldus de heer Fang Hui, Vice president van ZTE. "Het vergemakkelijkt de samenwerking tussen leverancier en exploitant, wat een belangrijke richting zal geven aan de ontwikkeling van 5G-video."



ZTE is een aanbieder van geavanceerde telecommunicatiesystemen, mobiele apparaten en enterprise technologie-oplossingen voor consumenten, exploitanten, bedrijven en klanten in de publieke sector. Het bedrijf is toegewijd aan het bieden van geïntegreerde end-to-end innovaties om klanten excellentie en waarde te leveren terwijl de sectoren telecommunicatie en informatietechnologie samenkomen. ZTE is genoteerd aan de beurzen van Hongkong en Shenzhen (H-aandelencode: 0763.HK / A-aandelencode: 000063.SZ), en ZTE verkoopt zijn producten en diensten in meer dan 160 verschillende landen.



