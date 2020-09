Mindtree erkend als Expert Managed Service Provider voor Microsoft Azure

- Erkent de mogelijkheden van het bedrijf om klanten in staat te stellen te migreren naar Microsoft Azure



WARREN, NJ en BANGALORE, India, 11 september 2020 /PRNewswire/ -- Mindtree [http://www.mindtree.com/], een toonaangevend bedrijf op het gebied van digitale transformatie en technologiediensten, is erkend als Microsoft Azure Expert Managed Service Provider (MSP). Het Azure Expert MSP-programma staat voor Mindtree's expertise in cloudservices en garandeert Microsoft-klanten dat ze samenwerken met een vertrouwde partner voor de ondersteuning van Azure-implementaties.



Mindtree biedt Azure managed services aan zowel bestaande als nieuwe klanten. Het bedrijf heeft een uitgebreid cloudbeheerplatform waarmee klanten hun workloads op Azure efficiënter kunnen beheren. De door Azure beheerde CloudOps omvat ingebouwd noodherstel en biedt ondersteuning voor klanten van beoordeling tot validatie. Mindtree heeft ook aanzienlijke middelen en inspanningen geïnvesteerd in de ontwikkeling van zijn geïntegreerd IT-infrastructuurbeheer en serviceplatform, MWatch [https://www.mindtree.com/services/operations/infrastructure-management/mwatch-it-infrastructure-management-platform], voor automatisering en het plannen en coördineren van Azure-omgevingen.



"Deze erkenning versterkt onze samenwerking met Microsoft verder", aldus Dayapatra Nevatia, Chief Operating Officer, Mindtree. "Het verplaatsen van activiteiten naar de cloud is essentieel voor bedrijven die werken aan het versnellen van digitale transformatie en het behalen van hun bedrijfsdoelstellingen. Het is ons doel om klanten te helpen Microsoft Azure-services kosteneffectief en efficiënt over te nemen, automatisering op te schalen om de efficiëntie te verhogen en waarde vooronze klanten toe te voegen."



"Microsoft Azure Expert Managed Service Providers zijn zeer succesvol in het stimuleren van het gebruik van Azure-services", zegt Gavriella Schuster, Corporate Vice President One Commercial Partner bij Microsoft. "Deze erkenning onderstreept Mindtree's bewijs van uitmuntendheid in de levering van klanten en zijn vermogen om de levering van diensten op schaal te beheren via alle facetten van cloudtransformatie."



Deelname aan het Azure Expert MSP-programma wordt bereikt door partners die rigoureus voldoen aan een aantal vereisten, waaronder geverifieerde levering aan klanten en technische expertisetests, evenals het met succes voltooien van een onafhankelijke audit van hun beheerde services, apparatuur, processen en technologieën.



Over Mindtree



Mindtree (NSE: MINDTREE) is een wereldwijd, technologisch advies- en dienstenbedrijf dat ondernemingen helpt schaalgrootte met behendigheid te combineren om concurrentievoordeel te behalen. "Born digital", in 1999 en nu een Larsen & Toubro Group Company, past Mindtree zijn diepgaande domeinkennis toe op meer dan 290 opdrachten van zakelijke klanten om silo's te doorbreken, de digitale complexiteit te begrijpen en nieuwe initiatieven sneller op de markt te brengen. We stellen IT in staat om met de snelheid van het bedrijf te bewegen, door gebruik te maken van opkomende technologieën en de efficiëntie van Continuous Delivery om bedrijfsinnovatie te stimuleren. We zijn wereldwijd actief in meer dan 15 landen en worden consequent beschouwd als een van de beste plekken om te werken, elke dag belichaamd door onze winnende cultuur die bestaat uit meer dan 21.000 ondernemende, samenwerkende en toegewijde "Mindtree Minds".



Alle hierin vermelde product- en bedrijfsnamen zijn mogelijk handelsmerken van de geregistreerde eigenaren ervan.



