Songtradr en Jaxsta slaan de handen ineen

LOS ANGELES, 11 september 2020 /PRNewswire/ -- Songtradr, het wereldwijde B2B muziekrechten- en licentiemarktplatform, kondigt zijn exclusieve samenwerking aan met het beursgenoteerde Jaxsta , 's werelds grootste, speciale database met officiële muziekcredits, om een op data gebaseerde oplossing te bieden die artiesten en muzikanten wereldwijd helpt om ontbrekende inkomsten te innen.



De oplossing combineert Songtradr's identificatie- en verzamelproduct voor naburige rechten met Jaxsta's uitgebreide, wereldwijde metadata voor artiesten en muzikanten. Inkomsten uit naburige rechten worden gegenereerd uit de uitvoering van opnames en kunnen worden verzameld door rechthebbenden, artiesten en medewerkers. De totale, wereldwijde markt voor naburige rechten werd in 2019([1]) geschat op 2,6 miljard dollar, waarvan een aanzienlijk deel niet was geïnd door artiesten en muzikanten.



"Jaxsta heeft een aanzienlijk deel van het gegevensdilemma in de muziekindustrie opgelost en een schaalbare technologieoplossing ontwikkeld die naadloos kan worden geïntegreerd in ons ecosysteem voor muziekrechten en in de licentiemarkt. Veel artiesten en muzikanten over de hele wereld zijn benadeeld door het verlies van inkomsten uit liveoptredens en deze samenwerking stelt ons in staat om onze capaciteit te vergroten om niet-geïdentificeerde en niet-opgeëiste inkomsten te innen in deze ongekende tijden'', aldus Paul Wiltshire, Songtradr, CEO en oprichter.



Jacqui Louez Schoorl, CEO en medeoprichter van Jaxsta, verklaarde: "We staan te popelen om te gaan samenwerken met het team van Songtradr. Deze samenwerking benadrukt de belangrijke kansen die er zijn bij het oplossen van de datacentrische uitdagingen waarmee de muziekindustrie wordt geconfronteerd. Songtradr kan een verbeterd wereldwijd product bieden door gebruik te maken van officiële metadata die alleen beschikbaar is via Jaxsta."



Door de integratie van Jaxsta en Songtradr kunnen Jaxsta Pro-leden het Songtradr-platform gebruiken om de inkomsten te gaan innen en het doorlopende beheer van hun inkomsten uit naburige rechten te starten. Songtradr zal de metagegevens van Jaxsta met muziekcredits gebruiken om te helpen bij het identificeren van niet-geïnde inkomsten als gevolg van de uitvoering van bepaalde geluidsopnamen op uitzendingen en digitale/online media.



De samenwerking is de eerste deal die door Songtradr werd aangekondigd sinds het bedrijf eerder vorige maand zijn Series C-kapitaalverhoging van 30 miljoen USD aankondigde. Songtradr heeft 1,42 miljoen AUD geïnvesteerd in Jaxsta door middel van een gewaarborgde, converteerbare obligatielening en een exclusief contract voor vijf jaar getekend met een overeenkomst voor het delen van inkomsten tussen de bedrijven.



OVER SONGTRADR



Songtradr is de grootste B2B-marktplaats voor muzieklicenties ter wereld en biedt muziekmakers en rechthebbenden een complete, technische oplossing voor rechtenbeheer en het genereren van inkomsten, terwijl het B2B-muziekgebruikers, zoals merken, adverteerders, filmmakers, SVOD en uitzendnetwerken, gaming en streaming en sociale mediaplatforms biedt met zeer efficiënte, AI-gestuurde toegang tot muziek.



OVER JAXSTA



Jaxsta is 's werelds grootste, openbare en meest verbonden database en technologie voor muziekcredits. Samen met de toonaangevende, grote en onafhankelijke platenmaatschappijen in de branche, evenals met uitgevers, distributeurs, royaltybureaus en brancheorganisaties, is Jaxsta de gezaghebbende bron van officiële informatie over muziekcredits. Het kernplatform van het bedrijf, Jaxsta.com, is een gratis en betaalde abonnementenservice en biedt B2B-data-oplossingen voor de muziek- en aanverwante media-industrie. Jaxsta Pro(Beta), de abonnementenservice van het bedrijf, maakt gebruik van de kracht van de gegevens van Jaxsta om professionals in de muziekindustrie te helpen met elkaar in contact te komen, tijd te besparen en hun bedrijf en carrière vooruit te helpen.



