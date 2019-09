Soluno BC benoemt nieuwe CFO en CPO

STOCKHOLM, 11 september 2019 /PRNewswire/ -- Soluno BC, de UCaaS-aanbieder, kondigt met veel plezier de benoeming aan van Jasinta Rajan als Chief Financial Officer en Johan Dalström als Chief Product Officer, met onmiddellijke ingang.



Jasinta heeft veel ervaring met financieel management in de particuliere sector. Ze zal verantwoordelijk zijn voor het algehele management van financiën, investeringen, zakelijke betrekkingen, interne controles en bedrijfssystemen.



Jasinta ziet veel mogelijkheden in het aanbod van Soluno, voor bestaande en nieuwe producten, zowel in Zweden als internationaal. Ze zal bijdragen aan het bevorderen van schaalbare werkwijzes en processen die een financieel verantwoorde sterke groei mogelijk maken. Naast de producten en het bedrijfsmodel, vindt zij de sterke cultuur van Soluno een belangrijk pluspunt dat het bedrijf flexibel en resultaatgericht maakt.



"Ik heb het grootste deel van mijn loopbaan gewerkt voor ondernemingsgerichte en snelgroeiende bedrijven. Daarnaast heb ik in mijn vijf jaar als consultant bij EY, en het meest recent in mijn vier jaar als business controller bij Ericsson, ook veel geleerd over het belang van processen, routines en schaalbaarheid. Ik denk dat ik dat allemaal hier bij Soluno zal kunnen gebruiken," aldus Jasinta Rajan.



Johan Dalström heeft een uitgebreide achtergrond, met meer dan 10 jaar in leidinggevende functies bij toonaangevende bedrijven. Hij heeft veel ervaring in productmanagement binnen de vervoerssector en binnen software-ontwikkeling. Johan heeft veel kennis van telecom, hetgeen hem zeer geschikt maakt om leiding te geven aan interne veranderingen en productontwikkeling binnen Soluno.



"Ik ben dankbaar voor de kans die ik hier bij Soluno krijg. Het is een fantastisch team met een zeer concurrerend Cloud PBX-aanbod. Ik geloof en hoop dat ik met mijn ervaring en leiderschap een toegevoegde waarde kan zijn in de ontwikkeling van het bedrijf," aldus Johan Dalström.



De belangrijkste reden dat Johan Dalström de functie van CPO bij Soluno heeft geaccepteerd is de professionaliteit van het bedrijf, op het niveau van eigenaren zowel als management. Bovendien is Johan er heilig van overtuigd dat het product een verschil kan maken in het dagelijks leven van de eindgebruikers.



"Soluno is bezig aan een opwindende reis waarbij we zowel in Zweden als internationaal gaan uitbreiden. Omdat Johan een vergelijkbare ontwikkeling in andere - grotere en kleinere - bedrijven heeft meegemaakt, is zijn ervaring zeer waardevol voor ons," aldus Mattias Ohde.



Soluno BC AB



Soluno BC is de grootste en meest uitgebreide onafhankelijke UCaaS-aanbieder op de Scandinavische markt, met meer dan 150.000 gebruikers in de cloud. Soluno is een drijvende kracht voor de toekomst van bedrijfscommunicatie door een 'mobile first'-concept aan te bieden via groothandelspartners in Europa.



