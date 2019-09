CATL stuurt nieuwe golf van e-mobiliteit aan met volgende generatie elektrische voertuigbatterijtechnologie

Bedrijf onthult cell-to-pack batterijplatform op IAA 2019



FRANKFURT, Duitsland, 11 september 2019 /PRNewswire/ -- Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL), een essentiële speler op het gebied van batterijtechnologie -en vervaardiging voor elektrische voertuigen (EV's), heeft ter gelegenheid van de International Automobile Exhibition (IAA) onthuld dat het van plan is cell-to-pack (CTP) EV-batterijen te ontwikkelen. Voorts neemt het bedrijf deel aan de beurs met interactieve displays en technische workshops om een beter begrip te bevorderen van zijn geavanceerde technologieën. Deze initiatieven tonen hoe "innovatie het leven aandrijft" bij CATL, door middel van geavanceerde e-mobiliteits- en batterijoplossingen ter ondersteuning van de duurzame ontwikkeling van de EV-sector.



Nieuw CTP-platform voor efficiëntie en besparingen



Het nieuwste innovatieve productplatform van CATL dat op IAA 2019 wordt voorgesteld, verbetert de ontwikkeling van batterijpakken op basis van efficiënte processen, kostenbesparingen en een kleiner aantal benodigde onderdelen. Door gebruik te maken van de cell-to-pack (CTP) technologie, die meer dan 70 kernoctrooien omvat, kan CATL de massa-energiedichtheid met 10-15% verhogen, de efficiëntie van het volumegebruik met 15-20% verbeteren en de hoeveelheid onderdelen voor de batterijpakken met 40% verminderen.



Op basis van dit gloednieuwe productplatform, en in combinatie met systeemverbeteringen, kan de energiedichtheid van het batterijsysteem toenemen van 180 Wh/kg tot meer dan 200 Wh/kg. Op celniveau heeft de energiedichtheid al 240 Wh/kg bereikt in 2019 en tegen 2024 is CATL van plan de energiedichtheid te verhogen tot 350 Wh/kg. Hierdoor zal de duur van de EV-batterijen bij elke lading langer zijn.



"Het zijn spannende tijden om onze positie te versterken binnen de dynamische en snel evoluerende e-mobiliteitssector van Europa, en bij CATL grijpen wij elke gelegenheid aan om een band op te bouwen met OEM's in de regio om hun behoeften beter te begrijpen en onze oplossingen met hen te delen," aldus Matthias Zentgraf, voorzitter Europa bij CATL. "Op de IAA dit jaar zullen wij onze nieuwste innovaties voorstellen aan Europese autofabrikanten om hen te helpen hun elektrificatiestrategieën te verwezenlijken, met inbegrip van ons programma voor nieuwe op cell-to-pack gebaseerde technologieën."



Vier bijkomende sleuteltechnologieën verbeteren de batterijprestaties



CATL gebruikt de innovaties die het in de afgelopen 20 jaar heeft ontwikkeld in de EV-sector om de productprestaties te verbeteren. In een reeks technische workshops op de IAA dit jaar zullen deskundigen van CATL hun inzichten delen over de nieuwste EV-batterijoplossingen, het ontwerp van battery management systems (BMS) en de intelligente vervaardigingsmethoden van het bedrijf, en zullen zij spreken over hoe vier sleuteltechnologieën de EV-ervaring van de consument kunnen verbeteren:





-- Ultra snel oplaadbare batterijoplossingen die zijn afgestemd op de

werkelijke behoeften van de markt, waaronder cellen die in 15 minuten

tot 80% kunnen worden opgeladen en waarmee 400 kilometer kan worden

gereden, evenals een turbolaadoplossing voor voertuigen in de C/D-klasse

die in amper 9 minuten voor een oplading van 0% tot 80% zorgt.

-- Innovaties die de totale levensduur van de EV-batterij verbeteren tot

600.000 kilometer, de toepassing uitbreiden en waarde toevoegen voor de

consument door bijvoorbeeld commercieel gebruik, vehicle-to-grid

(netintegratie van elektrische voertuigen) en secundair gebruik mogelijk

te maken.

-- Zelfverwarmingstechnologie waardoor batterijen in 15 minuten kunnen

opwarmen van -20°C tot 10°C en voor een grotere

temperatuuruniformiteit van batterijcellen zorgen. Op die manier

bedraagt het temperatuurverschil in de cel niet meer dan 10°C en het

temperatuurverschil tussen de cellen niet meer dan 4°C.

-- Ontwerp voor veiligheid en bescherming op meerdere niveaus, met inbegrip

van materiaaloptimalisatie, productontwerp, vervaardiging en naverkoop,

waardoor de integriteit van het systeem wordt gewaarborgd en de

veiligheidsrisico's voor het voertuig worden beperkt.

Voorts zullen de toonaangevende producten van CATL op de stand worden getoond, waaronder NMC (nikkel mangaan kobalt) en LFP (lithium ijzerfosfaat) batterijen, BMS met smart computing en batterijpakken met een hoge energiedichtheid.



Door middel van de ontwikkeling van geavanceerde batterijtechnologieën, forse investeringen in R&D en het leveren van een bijdrage aan de totstandkoming van wereldwijde industrienormen, werkt CATL er actief aan te voldoen aan de behoeften van zijn toonaangevende partners in de autoproductiesector en de industrie in haar totaliteit.



CATL is aanwezig op IAA van 10 tot en met 13 september, met een stand in hal 4.1, stand C07.



Over Contemporary Amperex Technology Co., Limited



Contemporary Amperex Technology Co., Limited ("CATL") is een wereldleider op het gebied van de ontwikkeling en vervaardiging van lithium-ion energie- en energieopslagbatterijen, met bedrijfsafdelingen voor R&D, de vervaardiging en verkoop van batterijsystemen voor nieuwe energievoertuigen en energieopslagsystemen. In 2018 had het bedrijf wereldwijd een verkoop van 21,31 GWh en het hoogste verkoopvolume in de wereld (volgens gegevens van SNE Research).



Het hoofdkantoor van CATL bevindt zich in Ningde, China, en het bedrijf heeft meer dan 24.000 werknemers in de hele wereld en dochterondernemingen in Beijing, Liyang (provincie Jiangsu), Shanghai en Xining (provincie Qinghai), evenals in München (Duitsland), Parijs (Frankrijk), Yokohama (Japan), Detroit (VS) en Vancouver (Canada). Bovendien bezit en exploiteert het bedrijf batterijfabrieken in de provincies Fujian, Jiangsu en Qinghai, en een Europese fabriek in Erfurt, Duitsland. De eerste overzeese fabriek van het bedrijf is in aanbouw. In juni 2018 werd het bedrijf genoteerd op de Shenzhen Stock Exchange met aandelencode 300750.



Meer informatie is te vinden op http://www.catlbattery.com [http://www.catlbattery.com/]



