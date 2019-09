Vision Impact Institute breidt adviesraad uit

Allyala Nandakumar en Serge Resnikoff brengen expertise in mondiale gezondheid en zicht



DALLAS, 11 september 2019 /PRNewswire/ -- Het Vision Impact Institute [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2575808-1&h=2151983639&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2575808-1%26h%3D2367644664%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fvisionimpactinstitute.org%252F%26a%3DVision%2BImpact%2BInstitute&a=Vision+Impact+Institute] (VII) is verheugd aan te kondigen dat twee nieuwe leden worden toegevoegd aan de Mondiale Adviesraad van de organisatie. Allyala Nandakumar [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2575808-1&h=3904459640&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2575808-1%26h%3D2884696575%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fvisionimpactinstitute.org%252Fabout%252F%26a%3DAllyala%2BNandakumar&a=Allyala+Nandakumar], Ph.D, en Serge Resnikoff [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2575808-1&h=2683850716&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2575808-1%26h%3D1514848513%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fvisionimpactinstitute.org%252Fabout%252F%26a%3DSerge%2BResnikoff&a=Serge+Resnikoff], M.D., Ph.D, zijn geaccepteerd als raadsleden tijdens de vergadering van de organisatie in juli.



Dr. Nandakumar verrijkt de Raad met zijn expertise als internationaal erkend deskundige op het gebied van gezondheidsfinanciering. Op dit moment is hij hoogleraar aan de Brandeis University waar hij directeur is van het Master of Science Programma in Mondiale Gezondheid en Ontwikkeling. In januari 2018 is Nandakumar benoemd als eerste Hoofdeconomist op het kantoor van de Global AIDS Coordinator van het Department of State van de VS. Voordien was hij Hoofdeconomist van het Global Health Bureau bij USAID.



"Dit is een opwindende kans om de inspanningen van het VII te ondersteunen om voorrang te geven aan goed zicht," aldus Nandakumar. "Gedurende mijn carrière heb ik zoveel positieve resultaten gezien van investeringen in de volksgezondheid. Voor mij is goed zien een broodnodig onderdeel van deze investeringsdialoog."



Dr. Resnikoff, een bekend internationaal pleitbezorger voor gezondheid, heeft zijn carrière gewijd aan het onderstrepen van gezondheidsproblemen in verschillende omgevingen, met inbegrip van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), bedrijven, lokale en nationale overheden, en academische instellingen. Toen hij bij de WHO werkte, coördineerde Resnikoff programma's voor de preventie en behandeling van niet-overdraagbare ziekten. Zijn meest recente functie was als leider van het programma voor de preventie van blindheid en doofheid van de WHO, dat was gericht op essentiële oog- en oorverzorging voor iedereen.



"Ik ben heel blij dat ik een bijdrage kan leveren aan de missie van het Vision Impact Institute," zei Resnikoff. "Gedurende mijn hele carrière heb ik een inspanning geleverd om bewustmaking te bevorderen inzake belangrijke volksgezondheidsproblemen, waaronder slecht zien. Voor mij is deze nieuwe kans nog een manier om zichtbaarheid te geven aan dit onderwerp dat een probleem is voor zoveel mensen in de wereld."



Met de toevoeging van deze nieuwste leden zal Professor Kovin Naidoo, pas benoemd Senior Vice President van Essilor, 2.5 NVG Inclusive Business, Philanthropy and Social Impact, zijn functie in de raad neerleggen.



Over het Vision Impact Institute De missie van het Vision Impact Institute is mensen bewustmaken van het belang van zichtcorrectie en -bescherming om van goed zien een wereldwijde prioriteit te maken. De Adviesraad bestaat uit zes onafhankelijke internationale deskundigen: Pr. Kevin Frick (Verenigde Staten), Pr. Clare Gilbert (Verenigd Koninkrijk), Dr. Allyala Nandakumar (Verenigde Staten), de heer Arun Bharat Ram (India), Dr. Serge Resnikoff (Zwitserland) en Dr. Wang Wei (China).



Het Vision Impact Institute is een overeenkomstig 501(c)(3) geregistreerde non-profit organisatie, die steun ontvangt van het Vision for Life Fund van Essilor, de wereldleider op het gebied van oogheelkundige optica. Het Vision Impact Institute host een interactief webplatform, een unieke onderzoeksdatabase, op visionimpactinstitute.org [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2575808-1&h=1430120826&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2575808-1%26h%3D1941554860%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fvisionimpactinstitute.org%252F%26a%3Dvisionimpactinstitute.org&a=visionimpactinstitute.org].



