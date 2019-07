KraneShares MSCI China A Share UCITS ETF (KBA LN) genoteerd op de London Stock Exchange

LONDEN, 11 juli 2019 /PRNewswire/ -- Krane Funds Advisors, LLC, ("KraneShares [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2521958-1&h=573450942&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2521958-1%26h%3D2847833837%26u%3Dhttps%253A%252F%252Feurope.kraneshares.com%252F%26a%3DKraneShares&a=KraneShares]"), een wereldwijd vermogensbeheerbedrijf, bekend om zijn op China gerichte exchange-traded funds (ETF's) en innovatieve Chinese investeringsstrategieën, kondigde de lancering aan van KraneShares MSCI China A Share UCITS ETF [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2521958-1&h=276629720&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2521958-1%26h%3D595898242%26u%3Dhttps%253A%252F%252Feurope.kraneshares.com%252Fkbaln%252F%26a%3DKraneShares%2BMSCI%2BChina%2BA%2BShare%2BUCITS%2BETF%2B(Ticker%253A%2BKBA%2BLN)&a=KraneShares+MSCI+China+A+Share+UCITS+ETF+(Ticker%3A+KBA+LN)] op de London Stock Exchange. Het fonds volgt de MSCI China A Index die aandelen met een grote en middelgrote marktkapitalisatie vastlegt en die genoteerd zijn op de beurzen van Shanghai en Shenzhen (A-aandelen). KraneShares heeft sinds 2014 dezelfde strategie beheerd via een ETF genoteerd op de New York Stock Exchange. KBA US heeft het langste trackrecord voor een MSCI-gekoppelde China A Share ETF in de Verenigde Staten(1).



De projectie is dat de opname van A-aandelen door de wereldwijde indexprovider MSCI meer dan $ 300 miljard aan instromingen in effecten zal genereren(2), die gevolgd zullen worden door de MSCI China A index. De MSCI China A index wordt als KBA's benchmark beschouwd. De MSCI China A Index is dit jaar met meer dan 26% gestegen(3). De index volgt in totaal 427 bestanddelen(4), variërend van grote en middelgrote marktkapitalisatie en in aanmerking komende ChiNext-effecten die een gevarieerde blootstelling aan China A-aandelen vertegenwoordigen. Op 11 maart 2019 kondigde de Hong Kong Stock Exchange een licentieovereenkomst aan met MSCI om futurecontracten te introduceren op de MSCI China A Index(5).



"We zien een sterke vraag naar China A-blootstelling door Europese beleggers nu dat de integratie van MSCI China A share vordert. Het tracken van $ 1,8 biljoen van alleen al de MSCI EM Index, zal er toe leiden dat de potentiële kapitaalinstromen aanzienlijk zullen zijn," aldus Jonathan Krane, CEO of KraneShares. "Ons KBA UCITS-fonds biedt Europese beleggers strategische toegang tot de investeringsmogelijkheden op het vasteland van China."



Ga voor meer informatie naar www.Europe.KraneShares.com/KBALN [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2521958-1&h=1328266421&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2521958-1%26h%3D3230123585%26u%3Dhttps%253A%252F%252Feurope.kraneshares.com%252Fkbaln%252F%26a%3Dwww.Europe.KraneShares.com%252FKBALN&a=www.Europe.KraneShares.com%2FKBALN].



Over KraneShares Krane Funds Advisors, LLC is de beleggingsbeheerder voor KraneShares ETF's. Onze suite van op China gerichte ETF's biedt beleggers oplossingen om het China-belang vast te leggen als een essentieel element van een goed ontworpen beleggingsportefeuille. We streven ernaar om innovatief te zijn, en om als eerste strategieën op de markt te brengen die zijn ontwikkeld op basis van onze sterke partnerschappen en onze diepgaande kennis van beleggen. We helpen beleggers om actueel te blijven met betrekking tot trends op de wereldmarkt en we streven ernaar om zinvolle diversificatie te bieden. Krane Funds Advisors, LLC is grotendeels eigendom van China International Capital Corporation (CICC).



(1) Gegevens van Morningstar op 30 juni 2019 (2) Gebaseerd op de laatste gerapporteerde tracking van activa van MSCI Emerging Market Index van MSCI; berekend met behulp van een inclusiefactor van 17%. Verkregen op 30 juni 2019. (3 )Gegevens van Bloomberg op 30 juni 2019 (4) MSCI China A Share-factsheet op 28 juni 2019 (5) South China Morning Post, "Hong Kong lanceert MSCI China A Index-futures voor wereldwijde beleggers om zich in te dekken tegen risico's in de grootste aandelenmarkt van Azië" op 11 maart 2019



Deze informatie wordt verstrekt door KraneShares, de aangewezen vertegenwoordiger van DMS Capital Solutions UK Limited, die geautoriseerd en gereguleerd wordt door de Financial Conduct Authority in het Verenigd Koninkrijk, onder referentienummer 503325. R-KS-DMS



