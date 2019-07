MessageBird kondigt de opening aan van het nieuwste kantoor in Dublin

Het cloud-communicatieplatform breidt haar sales, customer succes en support afdelingen uit om tegemoet te komen aan de behoeften van het snelgroeiende Europese klantenbestand



AMSTERDAM en DUBLIN, 11 juli 2019 /PRNewswire/ -- MessageBird, het in Amsterdam gevestigde cloud-communication platform bedrijf, kondigde vandaag aan dat het zijn Europese activiteiten uitbreidt met een nieuw kantoor in Dublin. Onder leiding van de voormalige Salesforce- en Oracle-Executive, Roberto Marzo, zal het nieuwe kantoor in de komende 2 jaar 50 nieuwe posities bieden. De eerste vacatures zullen zich richten op de sales, customer succes en support afdelingen om het snelgroeiend MessageBird-klantenbestand in Europa te ondersteunen. Het kantoor in Dublin is MessageBirds 4e kantoor in Europa, en het 8ste kantoor wereldwijd.



"Bedrijven in heel Europa zijn op zoek naar toegang tot cloud-communicatie technologieën om merk opbouwende klantervaringen te creëren voor hun klanten. Ons Europese klantenbestand is gedurende de afgelopen 18 maanden meer dan verdubbeld, en we kijken ernaar uit om de extra werknemers in Dublin te kunnen toevoegen zodat we aan deze groeiende vraag kunnen voldoen," aldus Roberto Marzo, Vice President voor Sales Strategy and Business Operations van MessageBird. "Dublins bloeiende landschap voor technische startups, en zijn hooggekwalificeerde werknemers, zorgen ervoor dat dit de ideale locatie is voor MessageBird om zijn vleugels in Europa uit te slaan."



De Minister van Business, Enterprise and Innovation, Heather Humphreys TD, verwelkomt de aankondiging en zei, "Ik ben verheugd om MessageBird, een van Europa's snelst groeiende bedrijven, in Dublin te mogen verwelkomen met de opening van een nieuwe kantoor dat in de komende twee jaar 50 personen in dienst zal nemen. Dit is een weerspiegeling van onze aantrekkelijkheid voor bedrijven binnen de ICT-sector. We beschikken over vaardige en getalenteerde werknemers waarmee het bedrijf in staat gesteld wordt om te groeien en hun activiteiten in Ierland te integreren. Ik wens ze veel succes voor de toekomst."



Mary Buckley, de Ierse IDA Executive Director zei: "Internationale bedrijven blijven zich aangetrokken voelen tot Ierland vanwege onze getalenteerde werknemers. Dublin is een internationaal erkende technologie hub waar bedrijven zoals MessageBird, die hun wereldwijde activiteiten in een snel tempo uitbreiden, zich snel en efficiënt kunnen vestigen opzetten om hun groeiende klantenbestanden internationaal te kunnen dienen."



Sinds zijn lancering in 2011 heeft MessageBird een wereldwijd cloud communication platform opgebouwd waarmee consumenten met bedrijven kunnen communiceren, op dezelfde manier als zij dat doen met vrienden en familie - via hun voorkeurskanalen, hun gewenste tijdlijnen en met alle context van eerdere gesprekken. Met de eenvoudig te implementeren MessageBird-technologie kunnen bedrijven ervaringen creëren die ervoor zullen zorgen dat hun klanten elke keer weer terug zullen keren.



Meer dan 15.000 klanten hebben geprofiteerd van het MessageBird-platform, waaronder wereldwijd erkende merken zoals Lufthansa Airlines, Hugo Boss, Rituals Cosmetics, Google en SAP en snelgroeiende startups zoals Hello Fresh, SuitSupply en Uber.



MessageBird heeft momenteel bijna 250 werknemers in dienst die klanten over de hele wereld ondersteunen vanuit kantoren in Amsterdam, San Francisco, London, Hamburg, Sydney, Shanghai, en Singapore.



Ga voor meer informatie over vacatures voor het Dublin-kantoor naar https://www.messagebird.com/careers/ [https://www.messagebird.com/careers/].



OVER MESSAGEBIRD



MessageBird, opgericht in 2011, is het in Amsterdam gevestigde cloud communication platform dat developers en bedrijven in staat stelt om eenvoudig contact te leggen met klanten, vrijwel overal ter wereld via een groeiend aantal kanalen, variërend van stem-interactie tot SMS, WhatsApp, WeChat, Facebook Messenger, Line, Telegram en meer.



MessageBird wordt vertrouwd door meer dan 15.000 klanten, van wereldwijd erkende merken zoals Lufthansa Airlines, Hugo Boss, Rituals Cosmetics, Google en SAP tot snelgroeiende startups zoals Hello Fresh, SuitSupply en Uber.



MessageBird was bootstrapped en winstgevend voor 6 jaar voordat het besloot om financiering aan te nemen. Eind 2017 verwierf MessageBird van het Amerikaanse Accel Ventures en Britse Atomico, de grootste Series A-ronde voor een Europees software bedrijf ($ 60 miljoen).



Het bedrijf heeft kantoren in Amsterdam, San Francisco, Londen, Dublin, Hamburg, Sydney, Shanghai en Singapore.



CONTACT: press@messagebird.com, +44-7870-318833



Web site: http://www.messagebird.com/