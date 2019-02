Fietsster slipt door olie: vergoeding 65.000 euro

Een fietsster die ongelukkig ten val kwam doordat ze slipte in het oliespoor van een auto, heeft een vergoeding van 65.000 euro ontvangen voor haar opgelopen letselschade. De veroorzaker bleef onbekend, maar na bemiddeling van letselschadebureau JBL&G keerde het Waarborgfonds Motorverkeer schadevergoeding en smartengeld uit.



De inmiddels 35-jarige vrouw uit de provincie Utrecht was zomer 2015 op de fiets op weg naar haar werk in Rhenen. Vanwege werkzaamheden op het fietspad moet ze een stuk over de weg rijden. Toen ze daarna een bocht nam om het fietspad weer op te rijden, gleed haar achterwiel plotseling weg en kwam ze lelijk ten val. Politieagenten constateerden dat er een oliespoor op het wegdek lag en dat het wiel daardoor moest zijn weggegleden. De lekkende auto was in geen velden of wegen meer te bekennen.



Met een gebroken enkel, afgescheurde enkelbanden, schaafwonden aan gezicht en handen en her en der kneuzingen en blauwe plekken, werd het slachtoffer afgevoerd naar het ziekenhuis. Daar werden met een operatie meteen platen en schroeven aangebracht in de enkel. Daarna moest ze nog maanden fysiotherapie ondergaan. Van haar enkel zal ze echter nog haar hele leven last blijven houden.



De vrouw schakelde letselschadebureau JBL&G uit Amsterdam in om haar schade te claimen bij het Waarborgfonds Motorverkeer. Meteen nadat de zaak erkend was, ontving ze al een voorschot van 3000 euro, een paar maanden later nog eens 10.000. Onlangs volgde de slotbetaling van 52.000 euro.



Het Waarborgfonds is in 1965 speciaal opgericht om slachtoffers van onbekende, doorgereden, gestolen of onverzekerde motorvoertuigen schadeloos te kunnen stellen. Vorig jaar werden 46.549 claims gemeld: 21.773 voor schade aan geparkeerde voertuigen, 18.918 claims voor wegmeubilair, 1.231 gevallen met personenschade en 4.627 meldingen in de categorie ‘overig’. Uitgesplitst naar type veroorzaker bleken 44.743 claims betrekking te hebben op doorrijders, 1.417 op onverzekerde voertuigen, 264 waren veroorzaakt door gestolen voertuigen en 105 door gemoedsbezwaarden die uit principe of geloofsovertuiging niet verzekerd zijn. Er werd vorig jaar in totaal ruim 62 miljoen euro uitgekeerd. Het fonds wordt gevormd door bijdragen van Nederlandse verzekeraars. Een deel van alle WA-premies voor motorrijtuigen gaat naar het Waarborgfonds.