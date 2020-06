Solvias voltooit overeenkomst met strategische beleggers in de gezondheidszorg om uitbreiding te bevorderen

Mondiaal bedrijf voor farmaceutische laboratoriumdiensten benoemt twee doorgewinterde leidinggevenden in de industrie tot leden van de raad van bestuur



KAISERAUGST, Zwitserland, 11 juni 2020 /PRNewswire/ -- Solvias [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2825121-1&h=3043158351&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2825121-2%26h%3D2105976026%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.solvias.com%252F%26a%3DSolvias&a=Solvias], een wereldleider op het gebied van contractonderzoek, -ontwikkeling en -productie, heeft vandaag aangekondigd dat het een overeenkomst heeft afgesloten met strategische beleggers in de gezondheidszorg, Water Street Healthcare Partners [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2825121-1&h=797633656&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2825121-2%26h%3D2418454083%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwaterstreet.com%252F%26a%3DWater%2BStreet%2BHealthcare%2BPartners&a=Water+Street+Healthcare+Partners] en JLL Partners [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2825121-1&h=3516370264&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2825121-2%26h%3D937276906%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.jllpartners.com%252F%26a%3DJLL%2BPartners&a=JLL+Partners], inzake de volledige verwerving en investering in de groei van Solvias. De overeenkomst is de volgende stap in de uitbreiding van Solvias gericht op het uitbouwen van het bedrijf tot een wereldleider op het gebied van hoogwaardige farmaceutische laboratoriumdiensten.



https://mma.prnewswire.com/media/1178347/Solvias_Lab.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1178347/Solvias_Lab.jpg]



Solvias zal een beroep doen op de expertise en het netwerk van middelen van Water Street en JLL om de mogelijkheden van het bedrijf uit te breiden naar nieuwe en complementaire gebieden en zijn wereldwijde bereik te vergroten. Vandaag heeft Solvias tevens aangekondigd dat de bedrijven in de gezondheidszorgsector geholpen hebben bij de aanwerving van twee doorgewinterde leidinggevenden in de farmaceutische dienstenindustrie om lid te worden van zijn raad van bestuur. Michael J. Lehmann en Mario L. Rocci, Jr., PhD worden samen met Karen J. Huebscher, PhD, algemeen directeur en bestuurslid van Solvias, lid van de raad van bestuur van het bedrijf:





-- Michael J. Lehmann, voorzitter, is de voormalige commerciële directeur

en voorzitter van wereldwijde farmaceutische ontwikkelingsdiensten voor

Patheon N.V., waar hij een belangrijke rol speelde bij de transformatie

van Patheon naar een contractontwikkelings- en productieorganisatie met

een snelle groei. De heer Lehmann leidde ook de wereldwijde vroege

ontwikkeling voor Covance Inc. en meer recentelijk was hij lid van de

raad van bestuur van BioAgilytix Labs.



-- Mario L. Rocci Jr., directeur, heeft meer dan 30 jaar

leiderschapservaring in de farmaceutische dienstenindustrie en is de

voormalige voorzitter van de afdeling klinische, laboratorium- en

wetenschappelijke diensten in een vroeg stadium van ICON plc. Voorts was

Dr. Rocci de voorzitter van het Product Quality Research Institute en de

voorzitter van de American Association of Pharmaceutical Scientists.

"Wij zijn blij dat we Solvias kunnen laten groeien in samenwerking met onze nieuwe beleggers en raad van bestuur," aldus Dr. Huebscher. "Sinds de oprichting van Solvias hebben we ons testplatform, gespecialiseerde farmaceutische producten, analytische kits en diensten continu vernieuwd en uitgebreid om onze klanten het hoogste niveau van wetenschappelijke expertise en technische capaciteiten te bieden. Deze nieuwste initiatieven ondersteunen ons doel om meer waarde te bieden aan onze klanten en Solvias in de voorhoede van onze branche te positioneren."



Het in 1999 opgerichte Solvias is uitgegroeid tot een bedrijf dat met meer dan 600 biotech-, medische hulpmiddelen-, cosmetische en top multinationale farmaceutische bedrijven werkt. In de afgelopen jaren heeft het bedrijf zijn test- en analytische diensten uitgebreid om zich te richten op biofarmaceutische producten en opkomende cel- en gentherapieën. Solvias is tijdens de huidige pandemische crisis volledig operationeel gebleven en biedt klanten kritieke diensten, met inbegrip van ondersteuning voor hun werk voor de ontwikkeling van therapeutische opties en vaccinkandidaten voor COVID-19.



"Solvias staat hoog aangeschreven voor zijn uitstekende kwaliteit van werk, wetenschappelijke expertise en toewijding aan continue innovatie. Zijn werk is essentieel om organisaties te ondersteunen bij het op de markt brengen van belangrijke, levensreddende producten. Het is een eer voor mij om samen met Karen en haar team hun doel om Solvias uit te bouwen tot een wereldwijde marktleider te ondersteunen", aldus de heer Lehmann.



Over Water Street

Water Street is een strategische belegger die zich uitsluitend richt op gezondheidszorg. Het bedrijf heeft een sterke staat van dienst op het gebied van het opbouwen van toonaangevende bedrijven in essentiële groeisectoren in de gezondheidszorg. Het heeft samengewerkt met enkele van 's werelds toonaangevende bedrijven in zijn investeringen, waaronder Humana, Johnson & Johnson, Medtronic en Walgreen Co. Het team van Water Street bestaat uit leidinggevenden uit de industrie en beleggingsprofessionals met tientallen jaren ervaring in het investeren in en exploiteren van wereldwijde gezondheidszorgbedrijven. Het hoofdkantoor van het bedrijf bevindt zich in Chicago. Meer informatie over Water Street is te vinden op http://waterstreet.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2825121-1&h=1173384245&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2825121-2%26h%3D3208602867%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwaterstreet.com%252F%26a%3Dhttp%253A%252F%252Fwaterstreet.com&a=http%3A%2F%2Fwaterstreet.com].



Over JLL Partners

JLL Partners is een private equity onderneming in het middensegment van de markt met meer dan dertig jaar ervaring in het transformeren van bedrijven in de gezondheidszorgsector-, speciaalzaken- en zakelijke dienstverleningssectoren. Het bedrijf is toegewijd om samen te werken met bedrijven die het kan helpen marktleiders te worden door middel van een combinatie van strategische fusies en overnames, organische groei-initiatieven en operationele verbeteringen. Het team van JLL Partners bestaat uit doorgewinterde beleggingsprofessionals en operationele partners die zich richten op het aansturen van waardecreatie op lange termijn in zijn portfolio. Sinds zijn oprichting in 1988 heeft JLL Partners meer dan $5 miljard aan eigen vermogen toegewezen aan acht private equity fondsen, met meer dan 50 platformbeleggingen en meer dan 190 add-on acquisities. Ga voor meer informatie naar http://www.jllpartners.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2825121-1&h=227025247&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2825121-2%26h%3D1527323137%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.jllpartners.com%252F%26a%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.jllpartners.com&a=http%3A%2F%2Fwww.jllpartners.com]



Over Solvias AG

Solvias is een wereldleider op het gebied van contractonderzoek, -ontwikkeling en -productie. Het bedrijf werkt met de farmaceutische producten-, biotech-, medische hulpmiddelen- en cosmeticasectoren. Het in de buurt van Bazel, Zwitserland, gevestigde Solvias heeft meer dan 550 hooggekwalificeerde teamleden in dienst die samenwerken om de behoeften van zijn klanten te begrijpen. Solvias is er trots op innovatieve oplossingen te leveren die voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen. Met zijn uitstekende infrastructuur en ongeëvenaarde expertise ontwikkelt, analyseert en test Solvias een breed scala aan biologische en chemische stoffen en producten. Het bedrijf biedt ook een van de grootste door eigendomsrechten beschermde ligand-portefeuilles voor katalytische transformaties en een reeks gerelateerde diensten op maat op het gebied van synthese- en katalysetechnologie. Op basis van de gerenommeerde wetenschappelijke ervaring en bewezen staat van dienst van het bedrijf, biedt Solvias geïntegreerde diensten, producten en technologieën om zijn klanten te helpen veiligere en betere producten sneller op de markt te brengen.



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1178347/Solvias_Lab.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2825121-1&h=3997135953&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2825121-2%26h%3D1126035168%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1178347%252FSolvias_Lab.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1178347%252FSolvias_Lab.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1178347%2FSolvias_Lab.jpg]



CONTACT: Kelly Zitlow, Water Street, Kelly.zitlow@waterstreet.com