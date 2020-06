Appian kondigt nieuwste versie aan van haar Low-Code Automation Platform

Van AI-guided app ontwikkeling tot low-code DevSecOps: full-stack automatisering maakt bedrijfsautomatisering gemakkelijk en verbindt de workforce in veranderende tijden.



AMSTERDAM, 11 juni 2020 /PRNewswire/ -- Appian onthult vandaag de nieuwste versie van het Appian Low-code Automation Platform [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2825672-1&h=2621861261&u=https%3A%2F%2Fwww.appian.com%2Fplatform%2F%3Futm_source%3Dreferral%26utm_medium%3Dpress-release%26utm_campaign%3Dlca-1h-2020&a=Appian+Low-code+Automation+Platform]. Appian's full-stack automatisering brengt mensen, Artificial Intelligence (AI), robot procesautomatisering (RPA), besluitvormingsregels en workflow samen op één low-code platform. Het resultaat daarvan is een grotere operationele efficiëntie en verbeterde klantervaringen door het gebruik van nieuwe bedrijfsapplicaties die tot 20 keer sneller worden geleverd.



De COVID-19 pandemie heeft aangetoond dat alle organisaties een programma nodig hebben voor snelle veranderingen. De nieuwste versie van het Appian platform maakt het eenvoudiger dan ooit om bedrijfsprocessen te automatiseren en de wereldwijde workforce te verbinden en te versterken. De onlangs aangekondigde Workforce Safety Solution [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2825672-1&h=2550148407&u=https%3A%2F%2Fwww.appian.com%2Fworkforce-safety%2F%3Futm_source%3Dreferral%26utm_medium%3Dpress-release%26utm_campaign%3Dlca-1h-2020&a=Workforce+Safety+Solution] biedt de unieke kracht van Appian's platform om Human Resources en Crisis Management teams te ondersteunen die zich bezighouden met het intelligent managen van de complexiteit omtrent de terugkeer van werknemers naar de werkplek. De oplossing ondersteunt de gezondheid en veiligheid van terugkerende werknemers, met behoud van de privacy en veiligheid van persoonlijke gezondheidsinformatie en het naleven van de overheidsvoorschriften en -richtlijnen.



AI-guided ontwikkeling versnelt de creatie van bedrijfsapplicaties Appian biedt nu real-time ondersteuning voor AI aan binnen haar toonaangevende process modeler, waarbij AI wordt gebruikt als een low-code development accelerator. De geavanceerde ondersteuning verhoogt de productiviteit van zowel professionele als citizen developers, waarbij machine-learning wordt gebruikt om aanbevelingen te doen over de vervolgstappen in de app-ontwikkeling. Deze aanbevelingen voor de app-ontwikkeling worden gegenereerd door 'native AI' binnen Appian's platform, zodat er geen diensten van derden aangeroepen worden terwijl een developer aan het werk is. De functies kunnen zowel bij Appian-implementaties in de cloud als on-premise worden gebruikt.



Low-code DevSecOps versnelt veilige implementatie De nieuwe release behoudt Appian's toewijding om de continue levering te ondersteunen en de kwaliteit van de applicaties te maximaliseren door middel van low-code DevSecOps. Functional en performance testing is net zo belangrijk voor low-code applicaties als voor andere apps, maar het testen kan vaak traag en handmatig zijn. Appian maakt het testen nu eenvoudiger door geautomatiseerde test cases uit te voeren voor een applicatie met Appian's native deployment mogelijkheden. De strakke integratie van Appian's ontwikkel-, test- en deployment-functionaliteiten vereenvoudigt de implementatie van software en verhoogt de snelheid van de ontwikkeling van bedrijfsapplicaties.



Met Appian kunnen ontwikkelaars en systeembeheerders nu ook automatisch Appian Plug-ins in verschillende omgevingen testen en vergelijken, waardoor het eenvoudig is om ontbrekende plug-ins of potentiële mismatches in plug-in versies op te sporen. De nieuwste versie van Appian stroomlijnt ook de deployment van full-stack automatisering door middel van het gebundeld inzetten van robotic processen. Het implementeren van RPA processen kan nu door beheerders worden gedaandoor middel van eenvoudige import/export clicks, zonder tussenkomst van de developer of de noodzaak van een lokale dev-omgeving.



Appian AI voegt Intelligence toe aan iedere app. De Appian AI- [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2825672-1&h=2606989001&u=https%3A%2F%2Fwww.appian.com%2Fplatform%2Fartificial-intelligence-google%2F%3Futm_source%3Dreferral%26utm_medium%3Dpress-release%26utm_campaign%3Dlca-1h-2020&a=Appian+AI-]offering is verrijkt in de laatste versie van het Appian platform om Google Cloud Auto ML voor high-quality custom machine learning models toe te kunnen voegen. Appian AI, een no-code manier voor Appian klanten om best-of-breed artificial intelligence-mogelijkheden toe te voegen aan elke Appian applicatie, is gratis inbegrepen in Appian's platform; extra kosten kunnen van toepassing zijn bij verhoogd gebruik. De nieuwste versie van Appian ondersteunt ook de nieuwe public versie van Google Cloud Document AI. Dit verbetert de documentextractie binnen Appian, onder andere in Appian's Integrated Document Processing (IDP) [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2825672-1&h=1580030554&u=https%3A%2F%2Fwww.appian.com%2Fplatform%2Fartificial-intelligence-google%2F%3Futm_source%3Dreferral%26utm_medium%3Dpress-release%26utm_campaign%3Dlca-1h-2020&a=Integrated+Document+Processing+(IDP)] versneller voor out-of-the-box inzichten in documenten.



"De afgelopen maanden hebben aangetoond dat bedrijven meer dan ooit moeten kunnen reageren op veranderingen in de manier waarop ze werken en in de manier waarop ze hun communities van werknemers, partners en klanten ondersteunen", aldus Malcolm Ross, Deputy Chief Technology Officer bij Appian. "Een Low-Code Automation Platform is van vitaal belang voor het snel en flexibel automatiseren van complexe processen en het verbinden van mensen.''



De laatste versie van het Appian Low-code Automation Platform is in juni 2020 verkrijgbaar. Ga voor een gratis proefversie van Appian naar https://www.appian.com/free-trial/. [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2825672-1&h=75961627&u=https%3A%2F%2Fwww.appian.com%2Fplatform%2Ffree-trial%2F%3Futm_source%3Dreferral%26utm_medium%3Dpress-release%26utm_campaign%3Dlca-1h-2020&a=https%3A%2F%2Fwww.appian.com%2Ffree-trial%2F.]



Over Appian Appian biedt een low-code ontwikkelingsplatform dat de creatie van krachtige bedrijfsapplicaties versnelt. Veel van 's werelds grootste organisaties gebruiken Appian-applicaties om klantervaring te verbeteren, operational excellence te bereiken en risicobeheer en compliance wereldwijd te vereenvoudigen. Ga voor meer informatie naar www.appian.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2825672-1&h=3182087722&u=https%3A%2F%2Fwww.appian.com%2F%3Futm_source%3Dreferral%26utm_medium%3Dpress-release%26utm_campaign%3Dlca-1h-2020&a=www.appian.com].



CONTACT: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Appian, Jessica Jansen, Senior Field Marketing Manager, Northern Europe, +31 6 543 75 705, jessica.jansen@appian.com



