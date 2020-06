UPFIELD kondigt investering aan van EUR50 miljoen in de toekomst van Plantaardige Voeding

- Upfield, de grootste producent van plantaardige margarine, smeersels en kazen, heeft aangekondigd een nieuw state-of-the-art Upfield Food Science Centre te zullen openen in Wageningen, Nederland.



- De aankondiging is een duidelijk bewijs van Upfield's voortdurende toewijding aan pionierswerk in de ontwikkeling van lekkere plantaardige voedingsproducten en duurzame verpakkingsoplossingen.



- Upfield is tevens van plan een nieuw Wereldwijd Hoofdkantoor te openen in Amsterdam.



AMSTERDAM, 11 juni 2020 /PRNewswire/ -- Upfield Group, de wereldwijde leider in plantaardige margarine, smeerbare producten en kazen, heeft vandaag bekendgemaakt EUR50 miljoen te zullen investeren in een nieuw state-of-the-art Upfield Food Science Centre in Wageningen, Nederland. Volgens plannen die zijn ingediend bij de lokale Ondernemingsraad is het voornemen om de faciliteit vóór einde 2021 te openen niet alleen een duidelijk bewijs van de betrokkenheid van het bedrijf bij Nederland, maar ook van de toezegging om baanbrekend werk te gaan verrichten in de ontwikkeling van smakelijke plantaardige voedingsproducten en duurzame verpakkingsoplossingen.



Wageningen wordt nu al beschouwd als de Silicon Valley van de voedingsmiddelenindustrie en een locatie van wereldklasse op het gebied van voedselinnovatie. Door te kiezen voor Wageningen als locatie voor het nieuwe Upfield Food Science Centre zal het bedrijf optimaal gebruik kunnen maken van de voordelen van deze omgeving, waaronder de nabijheid van Wageningen University & Research (WUR), dat bovenaan staat op de wereldwijde ranglijst van Universiteiten in Agri-Food en fungeert als de kern van een vooraanstaand Agri-Food Ecosysteem.



In een reactie op deze investering verklaarde Groepsbestuurder David Haines: 'De bekendmaking van vandaag geeft blijk van onze inzet voor ambitieuze en baanbrekende Onderzoek en Ontwikkeling. Onze staat van dienst is uitstekend. Sinds de oprichting van Upfield, minder dan twee jaar geleden, hebben wij al nieuwe en toonaangevende plantaardige producten gelanceerd als kaas, room en boter. Met ons nieuwe Upfield Food Science Centre zullen wij in staat zijn onze ambitieuze agenda te versnellen en nog meer opties te creëren zodat men kan genieten van heerlijke, natuurlijke en plantaardige voedingsproducten die niet alleen goed zijn voor de gezondheid maar ook voor de planeet. Als wereldleider in plantaardige voeding zijn wij extreem blij met de mogelijkheden die deze investering biedt voor de toekomst van deze categorie.'



John Verbakel, Hoofd Onderzoek en Ontwikkeling, zei: 'Met de investering in het nieuwe Upfield Food Science Centre zullen we toegang hebben tot state-of-the art apparatuur, technologie en een inspirerend en creatief netwerk van personen en bedrijven, waardoor we echt de grenzen kunnen verleggen van wat we kunnen bereiken op het gebied van innovatie in natuurlijke, plantaardige voedingsmiddelen. Het is geweldig om deel uit te maken van een bedrijf dat een dergelijke grote investering wil doen, wat erkenning betekent van het belang van voedingswetenschap en plantaardige voedingsmiddelen.'



Upfield, dat al een hoofdkwartier heeft in Amsterdam, wil daar eind 2021 eveneens een nieuw Wereldwijd Hoofdkantoor openen. Het nieuwe gebouw van het Werelwijd Hoofdkantoor zal Partners samenbrengen die nu nog werken vanuit zowel Rotterdam als Amsterdam. Door de verhuizing zullen de Partners van de verschillende locaties nauwer kunnen gaan samenwerken. Tevens zal het een moderne werkomgeving gaan bieden die Upfield's doel en missie zullen weerspiegelen om een betere toekomst te bereiken op basis van planten.



Plannen voor zowel het nieuwe Upfield Food Science Centre als het Wereldwijd Hoofdkantoor zijn vandaag ingediend bij de Nederlandse Ondernemingsraad, en het onderhandelingsproces is gestart.



OVER UPFIELD



Bij Upfield maken we mensen gezonder en gelukkiger met behulp van smakelijke, plantaardige voedingsproducten die beter zijn voor de planeet. Als een wereldwijde fabrikant van plantaardige producten is Upfield de nummer 1 in de productie van plantaardige smeersels & kazen van meer dan 100 merken, waaronder iconische merken als Flora, Rama, Blue Band, Proactiv, Becel, I Can't Believe It's Not Butter, Country Crock en Violife. Vanuit ons hoofdkwartier in Amsterdam verkopen wij onze producten in ruim 95 landen en wij hebben 17 fabrieken verspreid over de hele wereld. Het bedrijf biedt werk aan meer dan 4.100 Partners. Sinds 1871 zijn wij de autoriteit in de categorie smeerbare producten, waardoor wij beschikken over ongeëvenaarde ervaring, know-how en inspiratie. Wij zijn gericht op leiderschap in dit nieuwe tijdperk van gezondere producten met een geweldige smaak en van superieure kwaliteit die bijdragen aan onze missie, het creëren van een "Betere Toekomst met Planten." Kijk voor meer informatie op onze website: www.Upfield.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2825222-1&h=1255353451&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2825222-1%26h%3D1832271176%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.upfield.com%252F%26a%3Dwww.Upfield.com&a=www.Upfield.com].



