Vivera Foodgroup verder op plantaardige markt na verkoop vleesactiviteiten

HOLTEN, Nederland, 11 juni 2019 /PRNewswire/ -- Na de verkoop van vleesbedrijf Enkco gaat Vivera Foodgroup met de overgebleven bedrijfsonderdelen Vivera, Culifrost en Dutch Tofu Company een vleesloze toekomst in. De nieuwe groep richt zich volledig op de plantaardige markt. Door de verkoop van Enkco zal op grotere schaal geïnvesteerd worden in uitbreiding van de productiecapaciteit en de ontwikkeling van nieuwe producten. Vivera Foodgroup denkt door de toegenomen focus op de plantaardige markt beter te kunnen inspelen op de enorme groeimogelijkheden. Als gevolg van de groei van de plantaardige activiteiten wordt een groot deel van de 100 werknemers van Enkco overgenomen door Vivera Foodgroup.



Toekomst is plantaardig, exit vlees



Enkco, specialist in koelverse en diepgevroren vleesproducten, is per eind mei 2019 verkocht aan Van Loon Group, een groep van vleesverwerkende bedrijven. Opgericht in 1960 als 'Eerste Nederlandse Keurslagers Combinatie' heeft het merk onder de nieuwe eigenaar meer groeiperspectief. Daarnaast was het al langer de wens van aandeelhouders en directie van Enkco Foodgroup om meer focus te leggen op de groeikansen in de plantaardige markt.



Culifrost en Dutch Tofu Company zijn snelgroeiende bedrijven in Nederland en Vivera heeft in grote delen van Europa een sterke marktpositie en behoort tot een van de drie grootste spelers in Europa.



Aanzienlijke groei plantaardige markt in vrijwel geheel Europa



Vivera Foodgroup ervaart duidelijk dat de interesse van consumenten in gezondere en duurzamere voeding in grote delen van Europa sterk toeneemt. Om aan de groeiende marktvraag te voldoen wordt de productiecapaciteit van de fabriek in Holten in het 3(e) kwartaal van 2019 aanzienlijk uitgebreid. Gezien de zich zeer positief ontwikkelende marktvraag wil Vivera Foodgroup structureel op een hoger niveau investeren in uitbreidingen van productiecapaciteit en nieuwe producten.



Willem van Weede, CEO van Vivera Foodgroup: "Als een van de eerste bedrijven in de wereldwijde vleesindustrie nemen we definitief afscheid van vlees. Wij richten ons vanaf nu alleen nog maar op plantaardige voedingsmiddelen. Plantaardige voeding verovert de wereld, steeds meer consumenten overal ter wereld ontdekken dat deze net zo smaakvol kunnen zijn als echt vlees en veel voordelen hebben. Als gevolg van de verkoop kunnen we op een grotere schaal investeren en zodoende de snelle internationale groei van Vivera nog veel meer gestalte gaan geven in de komende jaren."



Grootschalige productie van plantaardige producten Met een productie van meer dan een miljoen plantaardige producten per week behoort Vivera tot de drie grootste producenten van Europa. Vivera speelt met haar productontwikkeling in op de groeiende belangstelling van de consument voor gezonder en duurzamer voedsel.



Met de ontwikkeling van de eerste commercieel verkrijgbare plantaardige biefstuk ter wereld in 2018 bereikte Vivera een mijlpaal in haar historie. Alleen al in het Verenigd Koninkrijk zijn via supermarktketen Tesco sindsdien meer dan 1 miljoen stuks verkocht. Daarnaast bracht Vivera als uitbreiding op het omvangrijke productgamma recent producten als de Meesterburger, Pulled Veggie en Shoarma Kebab op de Europese markt, die inmiddels bij veel grote retailers verkrijgbaar zijn.



Over Vivera Foodgroup



Vivera is sinds 1990 pionier in de ontwikkeling van vegetarische en plantaardige maaltijdcomponenten. Het bedrijf met hoofdvestiging en fabriek in Holten is sindsdien uitgegroeid tot een van de grootste producenten in Europa. Samen met Culifrost (producent van IQF diepgevroren, plantaardige maaltijdcomponenten) en Dutch Tofu Company (kwalitatief hoogwaardige tofu die wordt geleverd aan een groeiend aantal supermarkten in Europa) is Vivera onderdeel van de nieuwe groep Vivera Foodgroup die per 1 juni 2019 actief is.



Het productassortiment van Vivera bestaat uit ruim 40 producten en behoort zowel in kwaliteit als in het uiteenlopende aanbod tot de top van de markt. Vivera is ook de maker van de eerste commercieel verkrijgbare plantaardige biefstuk ter wereld. Na de introductie medio 2018 is de plantaardige steak in diverse Europese landen verkrijgbaar.



Het assortiment van Vivera is verkrijgbaar in meer dan 25.000 supermarkten in 25 Europese landen. In Nederland bij de supermarkten Albert Heijn, JUMBO Supermarkten, Plus, Dirk van den Broek, Coop, Emté, DEEN, Hoogvliet, Deka Markt, Spar, Jan Linders, Poiesz, MCD, Attent, Boni, Boon's Markt, Nettorama en Vomar Voordeelmarkt.



