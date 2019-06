Hard Rock Cafe werkt met Moving Mountains samen om de plantaardige food-tech hamburger in Amsterdam te lanceren

De Mighty 6oz Meatless Bleeding Burger wordt in de legendarische hamburgerketen gelanceerd



LONDEN, 11 juni 2019 /PRNewswire/ -- Moving Mountains® [http://www.movingmountainsfoods.com/], het baanbrekende plantaardige food-tech-bedrijf, lanceert on 14 juni 2019 officieel zijn vleesloze 'bleeding' hamburger in de legendarische hamburgerketen Hard Rock Cafe, dat 23 vestigingen heeft in Europa, waaronder in Amsterdam.



De mighty 6oz Moving Mountains Burger, die sist, ruikt, smaakt en bloedt als vlees maar geheel plantaardig is, zal aan het menu worden toegevoegd zodat meer mensen kunnen genieten van het voedsel van de toekomst.



Het iconische café zal een klassieke versie van de hamburger bieden: de Moving Mountains plantaardige hamburger is rijk aan eiwitten (25 g), wordt geserveerd met cheddar kaas (optioneel), een knapperige uienring, bladsla en gerijpte tomaat op een geroosterd broodje. Als bijgerecht wordt friet geserveerd.



Het samenwerkingsverband brengt twee merken samen die de beste en origineelste hamburgers op de markt aanbieden. De introductie van de food-tech Moving Mountains Burger biedt een plantaardige 'vlees'-optie voor flexitariërs, veganisten, vegetariërs en vleeseters, zonder afbreuk te doen aan de smaak.



Simeon van der Molen, oprichter van Moving Mountains zegt: "Onze missie is om naar nieuwe restaurants en steden uit te breiden en om echt inspirerend flexitarisch dineren voor iedereen beschikbaar te stellen met behulp van de meest actuele levensmiddelentechnologie. Onze lancering in het wereldberoemde Hard Rock Cafe, dat bekend is om zijn legendarische hamburgers, certificeert de Moving Mountains Burger als een echte heerlijke hamburger die de strijd kan aangaan met rundvlees. En onze 6oz hamburger is net zo groot!"



De Moving Mountains Burger



Elke Moving Mountains Burger wordt gemaakt van natuurlijke ingrediënten, baanbrekende wetenschappen, ultramoderne machines en de nieuwste levensmiddelentechnologie zodat de hamburger op elke manier een replica is van dierlijk vlees - het bloedt zelfs vanuit het midden door het gebruik van rood bietensap in plaats van bloed. Andere natuurlijke ingrediënten omvatten succulente oesterzwammen, erwten, tarwe en soja-eiwitten, antioxidant-rijk kokosolie, haver en de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid vitamine B12.



De 6oz Moving Mountains Burger is cholesterolvrij, bevat 25 g plantaardige eiwitten, is veganistisch en vrij van antibiotica en hormonen.



Moving Mountains is een volledig onafhankelijk Brits bedrijf en de productie van het plantaardige vleesproduct vereist minder land en water en zorgt voor minder uitstoot van broeikasgassen dan dierlijk vlees, zodat er volledig schuldvrij van genoten kan worden.



