Gemeente Breda, BANK15 en Social Capital investeren samen in ontwikkeling

Doel: Zoveel mogelijk mensen ondersteunen naar een betaalde baan en ontwikkeling van talent en ondernemerschap.



BREDA 06 oktober 2020. Gemeente Breda bundelt de krachten met BANK15 en Social Capital. Vandaag tekenden ze een convenant die de samenwerking voor (minimaal) twee jaar bekrachtigd. Hiermee laten de partijen zien dat ze zoveel mogelijk mensen willen ondersteunen naar een betaalde baan en actief willen bijdragen aan de ontwikkeling van talent en ondernemerschap.







“Juist nu in deze tijd moeten we blijven investeren in talentontwikkeling, kansen bieden aan ondernemers én zorgen voor betaalde banen in moeilijke sectoren.”, Boaz Adank, wethouder Gemeente Breda.



Heldere doelen: sociaal en commercieel



Het convenant stelt duidelijke doelen voor alle betrokken partijen op het gebied van sociale en commerciële impact. Boaz Adank wethouder Gemeente Breda: “Het doel is een bijdrage leveren aan het besef dat de zorg voor een inclusieve arbeidsmarkt juist in deze tijd een collectieve verantwoordelijkheid is. In Breda zijn we vooruitstrevend en de bundeling van krachten geeft nieuwe kijk op zaken en aanpak van economische en sociale integratie.” De Gemeente Breda ondersteunt het initiatief van harte. “Ons motto is: Breda geeft je de ruimte. We zijn een stad die ruimte biedt voor initiatieven, grensverleggend ondernemerschap, creativiteit en maatschappelijke impact. Bij uitstek een stad die alles samenbrengt. Als stadsbestuur vinden wij het belangrijk dat we een zo optimaal mogelijk ondernemersklimaat creëren en dat we ruimte geven aan creativiteit. Een initiatief waarbij ook een sociale impact kan worden gemaakt ondersteunt de gemeente dan ook graag.” aldus Boaz Adank.



Samenwerking: Foodhall Breda als locatie partner



BANK15 ondersteunt talent en ondernemerschap. Social Capital biedt zoveel mogelijk mensen met een zichtbare of onzichtbare arbeidsbeperking een betaalde baan. De Gemeente Breda geeft tot slot operationele ondersteuning om uitvoering te geven aan de invulling van vraagstukken, netwerkontsluiting en ondersteuning van onder andere regelingen en een ontwikkellocatie in de binnenstad. Het bundelen van kennis en vaardigheden zal gaan leiden tot innovatie en vernieuwende concepten. Voor het eerste pilotproject is de Foodhall Breda de locatie partner. Michael Chen eigenaar Foodhall: “De samenwerking maakt onze sociale ambitie mogelijk. Voor ons is het een bijzondere samenwerking en we kijken uit naar een succesvolle periode”.



BANK15



Human development agency BANK15 is de initiatiefnemer van de samenwerking. Samen met Gemeente Breda gaan zij testlocaties ontwikkelen om nog meer kansen te bieden aan makers en ondernemers. Van pop-up stores, exposities, events tot food locaties in de stad. “Dat de Gemeente Breda in deze onzekere tijd durft te investeren is al een groot compliment waard en laat je zien dat je als stad vooruit wil. Met deze samenwerking zorgen we met BANK15 dat we doen waar we sterk in zijn: ontwikkeling en ondersteuning van makers die een belangrijke rol spelen voor de leefbaarheid van de samenleving. De nieuwe manier van sociaal ondernemen is in deze samenwerking geen ongrijpbaar ideaal.”, zegt oprichter Jerry Opier.







Social Capital



Social Capital is dé partner die zich ontfermt over de personele invulling. Het is de intentie om Foodhall Breda als locatie partner te transformeren tot een omgeving waar de inclusieve arbeidsmarkt centraal staat. Social Capital is een jong en ambitieus bedrijf, ontstaan vanuit een gedeelde visie van Happy Tosti, Milieuwerk en HEINEKEN Nederland.



Jasper Kool oprichter Social Capital: “We vinden het belangrijk dat mensen zichzelf ontwikkelen op een plek waar ze plezier uit het werk halen en gewaardeerd worden. Het opleiden van de medewerkers doen we in samenwerking met Foodhall Breda en daar kijken we erg naar uit. Onze medewerkers leren het vak samen met ervaren horecapartners en zijn op deze manier breed inzetbaar in de arbeidsmarktregio van Breda. Het gaat hierbij om mensen die vanwege fysieke of mentale beperkingen moeilijk aan een baan komen tot mensen die extra coaching en begeleiding nodig hebben.