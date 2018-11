Nieuw boek 'Gek op Stress' gaat in tegen fake news algemene media

GEK OP STRESS is uit. Eindelijk een compleet boek over stress in al zijn facetten: positief, negatief, psychisch én fysiek. Vooral dat laatste is cruciaal voor het goede begrip, maar wordt altijd vergeten. Compleet met een realistisch stappenprogramma om te herstellen van een burn-out (en dat duurt dus langer dan 30 dagen). Verrassende inzichten, adviezen en humor maken de lezer stresswijs.



We zijn er allemaal grootverbruiker van. We zijn er zelfs zó gek op, dat we het constant inzetten.





Waarom is stress dan zo negatief in het nieuws?

Omdat we er totaal verkeerd mee omgaan. We gebruiken het als een gratis all-you-can-eat-service van ons lijf, dat ons 24/7 energie levert. Maar daar gaan we de mist in met z'n allen: we hollen maar door en vergeten te ontspannen. Het is dus niet de stress die ons in de problemen brengt, we worden massaal ziek door een gebrek aan rust.







‘Gek op Stress - maar niet altijd’ van stressexperts Suzan Kuijsten & Carolien Hamming is een compleet boek, makkelijk leesbaar en prachtig vormgegeven. Een handig boek ook, doorspekt met humor en anekdotes. Zodat je als lezer stress leert waarderen en naar je hand zetten.



Doe mee aan onze missie: iedereen gek op stress. Door het juiste verhaal te vertellen.