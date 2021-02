Inhuurspecialisten PRO Unlimited en Brainnet bundelen hun krachten

NIEUWEGEIN, Nederland, 11 februari 2021 /PRNewswire/ -- PRO Unlimited, grondlegger van en marktleider in oplossingen voor modern personeelsbeheer, breidt uit in de EMEA-regio met de overname van Brainnet. Brainnet is al 24 jaar dé onafhankelijke Managed Services Provider (MSP) in Nederland en verzorgt, met behulp van onder meer kostenbeheersing, procesoptimalisatie en het plaatsen van toptalent, het gehele inhuurproces voor bedrijven. Brainnet gaat de positie van PRO in de EMEA-regio verder verstevigen.



Directeur van Brainnet Tjebbe van Oostenbruggen: "Sinds onze oprichting in 1996 hebben we een duidelijke visie op de markt van MSP dienstverlening: klanten hebben in onze ogen recht op transparantie als het gaat om marges, tarieven en verdienmodellen. En professionals verdienen gelijke kansen op een opdracht. PRO Unlimited en Brainnet delen dezelfde visie als het gaat om onafhankelijke MSP dienstverlening en dat is uniek. Aansluiten bij PRO betekent dat we Brainnet verder kunnen uitbreiden en dat we de diensten die we bieden aan onze klanten in de EMEA-regio en daarbuiten kunnen doorontwikkelen. PRO Unlimited heeft een sterke visie op het gebied van total talent management, waarin technologie, data, A.I. en analytics een belangrijke rol spelen."



"Brainnet heeft al meer dan twee decennia lang laten zien dat het dé onafhankelijke MSP leider is in Nederland. Hun neutrale aanpak geniet bij klanten de voorkeur als het gaat om het managen van hoogopgeleide, externe professionals," aldus CEO van PRO Unlimited Kevin Akeroyd. "Deze overname verbetert onze positie in EMEA-regio en biedt mogelijkheden om aanvullende diensten te kunnen aanbieden aan ons wereldwijde klantenbestand. Daarbij krijgen we de kans ons inhuurplatform en onze diensten aan te bieden aan bedrijven die snel moeten kunnen schalen en meebewegen in een veranderende markt."



BERICHT VOOR DE REDACTIE: PRO Unlimited (actief sinds 1991) biedt een allesomvattend inhuurplatform en helpt organisaties over de hele wereld om de kosten, risico's en kwaliteitsproblemen rondom flexibele inhuur aan te pakken. Het platform van PRO bestaat uit geïntegreerde SaaS software en oplossingen die gebaseerd zijn op 's werelds krachtigste inhuurdataset. Het platform van PRO biedt oplossingen voor de inhuur en het managen van externe medewerkers, inzicht in internationale tarieven, directe werving, risicomanagement voor keten- en inlenersaansprakelijkheid, payrolldienstverlening, diversiteit en inclusiviteit. PRO Unlimited telt 1.229 medewerkers en beheert 7 miljard dollar aan inhuurspend. www.prounlimited.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=3065056-1&h=677616381&u=http%3A%2F%2Fwww.prounlimited.com%2F&a=www.prounlimited.com]



Brainnet is opgericht in 1996 en biedt dezelfde dienstverlening als PRO Unlimited. Brainnet telt 125 medewerkers en beheert voor 854 miljoen euro aan inhuurspend. www.brainnet.nl [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=3065056-1&h=3102292892&u=http%3A%2F%2Fwww.brainnet.nl%2F&a=www.brainnet.nl]



