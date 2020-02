PathWise-platform van Aon wordt 'alles-in-één' financieel risicobeheersysteem voor Kyobo Life

PathWise bereidt Kyobo met succes voor op IFRS 17, K-ICS en andere regelingen



CHICAGO, 11 februari 2020 /PRNewswire/ -- Aon plc , een toonaangevende wereldwijde professionele dienstverlener die een brede waaier van risico-, pensioen- en gezondheidszorgoplossingen biedt, heeft vandaag aangekondigd dat Kyobo Life met succes zijn hoogpresterende computerplatform PathWise heeft geïmplementeerd ter voorbereiding op de IFRS 17 en K-ICS financiële rapportageregelingen.



De Zuid-Koreaanse levensverzekeringsmaatschappij heeft PathWise ingebed als haar alles-in-één platform voor financieel risicobeheer om een reeks taken uit te voeren, met inbegrip van aannamebeheer, economische scenariogeneratie (ESG), beheer van activa en passiva (ALM), afdekking en K-IFRS, IFRS 17 en K-ICS rapportage, die een verscheidenheid aan scenario's en schokgebaseerde berekeningen vereisen waarvoor honderden miljoenen paden van berekeningen nodig zijn.



In tegenstelling tot oudere actuariële systemen, maakt PathWise gebruik van het parallelle verwerkingsvermogen van grafische verwerkingseenheden (GPU's), die elk duizenden verwerkingskernen bevatten om tegelijkertijd enorme volumes scenario's te produceren en op polis gerichte basisberekeningen af te handelen zonder gebruik te maken van benaderingen of snelkoppelingen zoals het reduceren van het aantal scenario's, curve-aanpassingen en polisgroepering.



Omgekeerd zijn oudere actuariële softwareplatforms vaak gebaseerd op centrale verwerkingseenheden en gebruiken ze sequentiële berekeningen, waardoor ze veel minder snel en efficiënt zijn.



In ongeveer vijf uur tijd kan PathWise de beste geschatte passiva- en risicoaanpassing van Kyobo in het kader van IFRS 17 berekenen voor 40 miljoen polissen, polis per polis, door gebruik te maken van 60 GPU's. Het hele proces van het genereren van een jaarrekening, met inbegrip van de bewegingsanalyse van de jaarrekening, kan in slechts 36 uur worden voltooid.



Inmiddels kan PathWise het vereiste kapitaalbedrag voor Kyobo's K-ICS QIS 2.0 binnen 30 uur berekenen, zonder significante impact op de berekeningslooptijd, zelfs wanneer het aantal scenario's steeg van 200 tot 1.000.



De teamleider van actuariële infrastructuur bij Kyobo Life, Kim Yeon Jung, zei: "Het nauwkeurig analyseren van financiële gevolgen en het opstellen van strategieën in het kader van de nieuwe regelgeving vereist veel berekeningen. Daarom hadden we hoogwaardige computersoftware nodig voor zulke moeilijke werklasten. Daarnaast is er ook behoefte aan veranderingsbeheer- en systeembesturingsfuncties voor complexe modellen en grote hoeveelheden data. De uitstekende prestaties van PathWise zorgden voor de nodige snelheid van de berekeningen, gecombineerd met flexibiliteit en stabiliteit voor een eenvoudig beheer in het kader van de nieuwe regelgeving zoals IFRS 17 en K-ICS."



Peter Phillips, voorzitter en algemeen directeur van PathWise Solutions Group, zei: "Door in staat te zijn om complexe berekeningen met dergelijke snelheden uit te voeren, biedt PathWise klanten duidelijke efficiëntieverhogingen, die zich kunnen vertalen in reële kostenbesparingen voor hun bedrijf. Naarmate meer bedrijven zich realiseren dat ze zorgvuldig moeten nadenken over hun aanpak met betrekking tot regelingen zoals IFRS 17 en K-ICS, en ook het voordeel willen van één platform voor hun financiële rapportage, kan PathWise hen helpen hun uitdagingen te overwinnen."



