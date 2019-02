UnionPay biedt verbeterde betalingservaringen voor Chinese toeristen die uitreizen tijdens de Spring Festival-dagen

SJANGHAI, 10 februari 2019 /PRNewswire/ -- Volgens de schattingen van de China Tourism Academy, hebben 7 miljoen Chinese toeristen ervoor gekozen om de vakantiedagen rondom het Chinese Nieuwjaar 2019 in ongeveer 90 landen en regio's buiten het vasteland van China door te brengen. Tot dusver is het acceptatienetwerk van UnionPay uitgebreid tot 174 landen en regio's, waarbij het bijna alle bestemmingen van Chinese toeristen bedekt. 200.000 handelaren buiten het vasteland van China accepteren betalingen met UnionPay QR code, wat leidt tot een aanzienlijke stijging van het aantal betalingen op jaarbasis gedurende de vakantiedagen.



Eturbonews.com, een Amerikaanse website met reisnieuws, meldde dat met de voortdurende uitbreiding van het UnionPay-acceptatienetwerk, het nog gemakkelijker is voor Chinese toeristen om naar het buitenland af te reizen. Tot op heden wordt UnionPay door meer dan 26 miljoen handelaren buiten het vasteland van China geaccepteerd, inclusief een toenemend aantal handelaren die gericht zijn op onafhankelijke reizigers. UnionPay wordt bijvoorbeeld geaccepteerd door meer dan 70% van de hotelmerken uit de top 10, evenals alle vijf grote autoverhuurmerken.



Vanwege de toenemende scenario's van kaartacceptatie, is het aantal actieve UnionPay-handelaren buiten het vasteland in 2018 gestegen met ongeveer 30%. Chinese toeristen hebben meer vertrouwen in het gebruik van UnionPay-kaarten. In antwoord op de veranderingen in de betalingsgewoonten van Chinese toeristen, accepteren meer markten de mobiele betaalproducten van UnionPay om zo Chinese klanten aan te kunnen trekken. Tot op heden hebben UnionPay-kaarthouders wereldwijd in 46 landen en regio's gebruik kunnen maken van de mobiele betalingsdiensten van UnionPay. De jaarlijkse markt in Victoria Park in Hongkong, populair bij zowel de plaatselijke bevolking als de toeristen, heeft de UnionPay QR code-betaaldienst geaccepteerd en biedt speciale kortingen voor klanten die met UnionPay QR code betalen.



Veel kaarthouders hebben ook "rode pakketjes" van UnionPay ontvangen. Tijdens de Spring Festival-dagen, bieden tienduizenden handelaren op 30 populaire bestemmingen speciale 30% korting voor kaarthouders van UnionPay. Na het winkelen in het buitenland, kunnen kaarthouders van UnionPay gebruik maken van de eenvoudige UnionPay-dienst voor belastingteruggave, waarbij meer dan 300.000 handelaren in 44 landen en regio's betrokken zijn. UnionPay biedt verschillende mogelijkheden: vroegtijdige belastingteruggave, belastingteruggave op de luchthaven/haven, of een belastingteruggave bij terugkomst in China. De terugbetaling zal plaatsvinden in RMB en overgeschreven worden naar de UnionPay-kaart van uw keuze, zonder valutaconversie. De kaarthouders van UnionPay kunnen ook genieten van speciale privileges wanneer ze gebruik maken van de belastingteruggavedienst van UnionPay tijdens het Spring Festival.



