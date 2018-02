Ongeveer 90 miljoen UnionPay bankpassen zijn buiten het vasteland van China uitgegeven

SHANGHAI, 11 februari 2018 /PRNewswire/ -- UnionPay International kondigde vandaag aan dat in 2017 nog eens 20 miljoen UnionPay bankpassen zijn uitgegeven buiten het vasteland van China, waarmee het totale aantal UnionPay bankpassen uitgegeven buiten het vasteland van China ongeveer 90 miljoen bedraagt. Het transactievolume van deze UnionPay bankpassen groeide ongeveer 40% jaar-op-jaar, en het transactievolume van deze bankpassen op het vasteland van China toont gedurende meerdere opeenvolgende jaren een stijgende trend.



Volgens de meest recente gegevens, is China nummer vier van 's werelds grootste inkomende toeristische markten, en verwelkomde het ongeveer 140 miljoen toeristen in 2017. Terwijl het aantal toeristen dat China bezoekt blijft groeien, groeit het aantal toeristen uit landen en regio's langs de Belt and Road nog sneller. UnionPay vergroot de schaal voor de pasafgifte buiten het vasteland van China en verbetert de diensten en privileges voor pasgebruikers ter ondersteuning van de personeelsuitwisselingen tussen China en de wereld.



Eind 2017 waren er ongeveer 90 miljoen UnionPay bankpassen buiten het vasteland van China, en meer dan 25 miljoen daarvan waren in de markten van de Belt and Road uitgegeven. In Laos, Mongolia en Myanmar is UnionPay de belangrijkste bankpas wat betreft kaartuitgifte. Meer dan 4,1 miljoen UnionPay bankpassen zijn in Pakistan uitgegeven. Meer dan 10 plaatselijke banken in Rusland hebben 1,3 miljoen UnionPay bankpassen uitgegeven.



De bankpassen van UnionPay zijn nu een belangrijke betaalmethode voor toeristen uit bepaalde landen en regio's, wanneer zij een bezoek brengen aan China. De UnionPay pashouders uit landen en regio's langs de Belt and Road maken op het vasteland van China graag gebruik van hun UnionPay bankpassen. In 2017 werd een verdubbeling van het transactievolume in het vasteland van China waargenomen voor UnionPay bankpassen die in Pakistan zijn uitgegeven, en het transactievolume van UnionPay bankpassen uitgegeven in Tajikistan en Kazakhstan steeg met ongeveer 50%.



Pashouders van UnionPay uit andere landen en regio's zorgden voor meer zakelijke mogelijkheden voor verkopers op het Chinese vasteland. In 2017 gebruikten bankpashouders wereldwijd hun UnionPay bankpas in 31 provincies, gemeenten en autonome regio's in China. Naast het winkelen wordt door de inkomende pashouders meer aan entertainment, catering en accommodatie besteed.



Met de lokalisatie van het UnionPay-bedrijf, buiten het vasteland van China, worden de internationale aspecten van het UnionPay-netwerk duidelijker. Sinds afgelopen november is het transactievolume van de UnionPay bankpassen die buiten het vasteland van China zijn uitgegeven, hoger dan dat van de bankpassen die op het vasteland van China waren uitgegeven.



Meer dan 90% van de transacties van de UnionPay bankpassen uitgegeven in Hongkong, Macau, Pakistan, Zuidoost Azië en Centraal Azië vinden lokaal plaats, wat betekent dat UnionPay een belangrijke betaalmethode is geworden voor de inwoners van deze markten. Bovendien gebruiken de pashouders buiten het vasteland van China de pas tijdens hun internationale trips. Het volume van grensoverschrijdende transacties van UnionPay bankpassen die bijvoorbeeld in Thailand, Pakistan en Kazakhstan zijn uitgegeven groeide met meer dan 100% in 2017, en het transactievolume van de UnionPay bankpassen uitgegeven buiten het vasteland van China, in Europe en America, groeide met meer dan 20%.



