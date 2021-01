Fair Fund ter compensatie van bepaalde investeerders in de Triaxx CDO's

WASHINGTON, 11 januari 2021 /PRNewswire/ -- RCB Fund Services LLC, de distributieagent voor het ICP Asset Management Inc. Fair Fund (het "ICP Fair Fund"), kondigt de opening aan van het claimproces voor het ICP Fair Fund. Het ICP Fair Fund is opgericht door de Securities and Exchange Commission ("SEC") van de Verenigde Staten om meer dan $ 22 miljoen aan teruggave, rente en civielrechtelijke boetes uit te keren die zijn geïnd in SEC v. ICP Asset Management, LLC, et al., 10-cv-4791-LAK-JCF (S.D.N.Y.) (de "Civiele actie"). Het ICP Fair Fund zal worden verdeeld onder beleggers die schade hebben geleden door frauduleuze praktijken en verkeerde voorstellingen in verband met de Collateralized Debt Obligaties ("CDO"), bekend als de Triaxx CDO's. Meer informatie over het ICP Fair Fund vindt u op: www.icpfairfund.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=3027118-1&h=4000670862&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3027118-1%26h%3D3908425695%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.icpfairfund.com%252F%26a%3Dwww.icpfairfund.com&a=www.icpfairfund.com] of www.sec.gov/divisions/enforce/claims/icp-asset.htm [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=3027118-1&h=703428397&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3027118-1%26h%3D338239071%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.sec.gov%252F%26a%3Dwww.sec.gov%252Fdivisions%252Fenforce%252Fclaims%252Ficp-asset.htm&a=www.sec.gov%2Fdivisions%2Fenforce%2Fclaims%2Ficp-asset.htm].



Wie komt in aanmerking voor deelname aan het ICP Fair Fund?



Elke persoon of entiteit die een belang in de Triaxx CDO's heeft gekocht en meent een economisch verlies te hebben geleden als gevolg van die investering, moet een claimformulier indienen. De inzendingen worden in overweging genomen door de distributieagent, het personeel van de SEC en de door de SEC ingehuurde economische deskundige en worden gebruikt om aan de rechtbank een distributieplan voor te stellen om investeerders te compenseren voor de schade die zij hebben geleden als gevolg van het gedrag dat ten grondslag ligt aan de civiele procedure.



De Triaxx CDO-investeringen



De Triaxx CDO-investeringen omvatten:





Triaxx Prime CDO 2006-1 Klasse A-1, A-2,

B, X en C Notes



---



Triaxx Prime CDO 2006-2 Klasse A-1A, A-

1B1, A-1B2, A-

1BV, A-2, X en C

Notes



---



Triaxx Prime CDO 2007-1 Klasse A-1T, A-1D,

A-2, B, X en C

Notes



---



Triaxx Financiering High Grade

I, Ltd. CDO



---





Verdeling van het ICP Fair Fund



De distributieagent zal, in overleg met de SEC en de economische expert, een verdeelplan ontwikkelen voor het ICP Fair Fund om dit voor te stellen aan het Hof met als doel een eerlijke en redelijke verdeling van de activa van het ICP Fair Fund te bieden aan die investeerders die economische verliezen hebben geleden als gevolg van het gedrag dat ten grondslag lag aan de Civiele actie.



Hoe komt u in aanmerking?



Om in aanmerking te komen voor een terugvordering, dient u een claimformulier en alle andere vereiste informatie met betrekking tot uw investering (en) in de Triaxx CDO's in bij het ICP Fair Fund via e-mail op: info@icpfairfund.com [mailto:info@icpfairfund.com]. Claimformulieren zijn beschikbaar op www.icpfairfund.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=3027118-1&h=4000670862&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3027118-1%26h%3D3908425695%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.icpfairfund.com%252F%26a%3Dwww.icpfairfund.com&a=www.icpfairfund.com], evenals verdere aanwijzingen over de vereisten voor uw aanvraag. Als u uw aanvraag per reguliere post wilt versturen, kunt u deze richten aan het ICP Fair Fund, 17 Technology Place, Suite 1, Syracuse, NY 13057. Ga voor meer informatie naar www.icpfairfund.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=3027118-1&h=4000670862&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3027118-1%26h%3D3908425695%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.icpfairfund.com%252F%26a%3Dwww.icpfairfund.com&a=www.icpfairfund.com] of neem contact op met de distributieagent via info@icpfairfund.com [mailto:info@icpfairfund.com].



Deadline voor het indienen van claims Aanvragen dienen uiterlijk 12 maart 2021 om middernacht te zijn ingediend. ICP Fair Fund, 17 Technology Place, Suite 1, Syracuse, NY 13057 www.icpfairfund.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=3027118-1&h=4000670862&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3027118-1%26h%3D3908425695%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.icpfairfund.com%252F%26a%3Dwww.icpfairfund.com&a=www.icpfairfund.com] (315) 251-6072



