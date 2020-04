Finale Nationale ThuisBingo in strijd tegen eenzaamheid onder ouderen

Nationale ThuisBingo pakt groots uit in strijd tegen eenzaamheid onder ouderen



Speciale editie op 28 april met Tim Akkerman



Driebergen, 23 april 2020 – Als gevolg van de coronacrisis ligt eenzaamheid onder ouderen op de loer. Voor FocusCura aanleiding om de Nationale ThuisBingo in het leven te roepen. Deze online bingo wordt dagelijks georganiseerd om warm contact onder ouderen te stimuleren. Met succes: dagelijks zijn er duizenden deelnemers en BN’ers als Tim Akkerman, Henk Krol en Hubert Bruls dragen het initiatief een warm hart toe.



Eenvoudig online meespelen



Het concept is simpel: ouderen kunnen via denationalethuisbingo.nl vanuit hun luie stoel bingo spelen. Niet alleen maken de deelnemers kans op leuke prijzen, ook worden ze na afloop getrakteerd op een persoonlijk telefoontje. Na iedere bingosessie zitten namelijk zo’n 350 vrijwilligers van seniorenorganisatie KBO-PCOB klaar om de deelnemers na te bellen. Op deze manier zorgt de bingo niet alleen voor een prettige afleiding, maar kunnen de ouderen ook rekenen op een gezellig praatje. Daarmee draagt het initiatief een steentje bij aan de strijd tegen eenzaamheid.



Met duizenden spelers per dag kan de Nationale ThuisBingo rekenen op steun vanuit verschillende hoeken. Burgemeester Hubert Bruls organiseerde onlangs een eigen telebingo voor verpleeg- en verzorgingshuizen in Nijmegen. Henk Krol, fractievoorzitter 50PLUS, roept heel Nederland op een potje telebingo te spelen: “Bingo! Nee, dat kun nu even niet in dat zaaltje. Online kan het wel, dat vind ik zo’n leuk initiatief: de Nationale ThuisBingo. En meedoen kan helemaal gratis.”



Speciale uitzending met Tim Akkerman



Om nog meer ouderen te bereiken, vindt op 28 april een spetterende finaleshow plaats. Op een geheime locatie worden ouderen uitgedaagd om digitaal mee te spelen met de bingo. Tim Akkerman draagt de Nationale ThuisBingo een warm hart toe en zal de uitzending daarom afsluiten met een live optreden van zijn nummer ‘Winner’. Tenslotte kunnen we de strijd tegen eenzaamheid alleen gezamenlijk overwinnen.



Raoul Zaal, Algemeen Directeur bij FocusCura is trots op wat de Nationale ThuisBingo tot dusver bereikt heeft: “Bingo spelen is natuurlijk altijd ontzettend leuk, maar in deze tijd is het vooral belangrijk om persoonlijk contact te houden. Een gezellig praatje kan echt het verschil maken. We zijn blij dat we hier ons steentje aan bij kunnen dragen door op een laagdrempelige manier ouderen in contact te brengen met vrijwilligers. Juist nu is saamhorigheid heel belangrijk, en het is dan ook hartverwarmend om te zien dat ons initiatief zo goed ontvangen wordt.”



De Nationale ThuisBingo is een gezamenlijk initiatief van FocusCura, KBO-PCOB, Wehkamp, Aubergine IT, Holland Casino, UNITED en Martinson Media.



Over FocusCura



FocusCura (100 medewerkers, gevestigd in Driebergen) helpt kwetsbare mensen langer zelfstandig te blijven door het ontwikkelen van zorginnovaties. We zetten ons dagelijks met hart en ziel in om kwetsbare doelgroepen langer gezond en gelukkig thuis te laten wonen. Het bedrijf is in 2003 opgericht door Daan Dohmen en inmiddels maken meer dan 150.000 mensen dagelijks gebruik van de zorginnovaties van FocusCura. Meer informatie: www.focuscura.nl