“Politieke partijen moeten verboden worden”

“Politieke partijen moeten om dezelfde reden als sommige motorclubs verboden worden: ze overtreden in georganiseerd verband de wet.” Dat is de prikkelende conclusie van bedrijfskundige en bestsellerauteur drs. P.J. (Jos) Verveen in zijn nieuwe publicatie ‘Baantjesjagers, leugenaars en zakkenvullers’. Ook vormen politieke partijen volgens de auteur een rem op het intellectuele klimaat dat nodig is om tot wetgeving en democratische besluiten te komen waar de samenleving écht mee geholpen is. Verveen deed onderzoek, maar draaide ook acht jaar mee als volksvertegenwoordiger in de tweede stad van Nederland: Rotterdam. Van dichtbij zag hij hoe partijpolitici te werk gaan en lucratieve baantjes zouden proberen te bemachtigen. Hoe volksvertegenwoordigers rapporten van onafhankelijke adviesorganen zouden negeren en waar in zijn ogen de échte macht ligt. In zijn boek haalt hij ook kwesties aan waarbij sprake zou zijn van belangenverstrengeling, intimidatie, infiltratie, verkiezingsfraude en zelfs mogelijke omkoping bij een groot vastgoedproject. Na zijn bestseller ‘Bullshit Management’ waarin Verveen gehakt maakt van bedrijfskundige modellen, beroepsmanagers en consultants, is nu de partijpolitiek aan de beurt. En ook dit keer komt de auteur - na onderzoek en historische analyse vanaf 1913 - met een oplossing. Hij pleit voor de herinvoering van onafhankelijke volksvertegenwoordigers.



Verveen geeft het direct toe in zijn inleiding: “Ik heb geen politiek correct boek geschreven”. Hij noemt man en paard. Toch gaat het de auteur er niet om mensen zwart te maken. “Ik ben als bedrijfskundige op zoek gegaan naar de dieperliggende oorzaak. Waarom gedragen gekozen volksvertegenwoordigers zich zoals ze zich gedragen?” De auteur is ook in deze publicatie niet over één nacht ijs gegaan. Hij bestudeerde honderden wetenschappelijke artikelen en (inter)nationale onderzoeken, dook in de archieven van de Tweede Kamer, ging daarbij terug tot het jaar 1913, lichtte de cv’s van alle Tweede Kamerleden en analyseerde hun (stem)gedrag, carrières, productiviteit, deskundigheid en beloning. Die inzichten combineerde hij met zijn persoonlijke waarnemingen in de periode van acht jaar dat hij zélf meedraaide als volksvertegenwoordiger. Dit leidde tot zijn conclusie dat politieke partijen een rem vormen op het intellectuele klimaat dat nodig is voor wetgeving en democratische besluiten die de samenleving écht vooruithelpen en dat partijpolitiek de deur wagenwijd openzet voor ongewenste vormen van beïnvloeding. Maar de auteur gaat nog een stap verder. Hij stelt dat politieke partijen, om dezelfde reden als sommige motorclubs, eigenlijk verboden moeten worden omdat hun volksvertegenwoordigers in georganiseerd verband de wet overtreden. De kwaliteit van en het vertrouwen in het democratische bestel zouden in zijn ogen zijn gediend met de herinvoering van onafhankelijke volksvertegenwoordigers.



Drs P.J. (Jos) Verveen is bestsellerauteur, bedrijfskundige en sociaal ondernemer. Van zijn vorige boek ‘Bullshit Management’ - dat verscheen bij Academic Service / Koninklijke Boom Uitgevers - werden 13.500 exemplaren verkocht. Zijn inzichten leidden tot een mediahype in Nederland en België. Zijn nieuwe boek ‘Baantjesjagers, leugenaars en zakkenvullers’ is een uitgave van Stichting Douane Uitgeverij, 1e druk, 450 pagina’s, ISBN: 9789493020115.