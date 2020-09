KBO-PCOB: Geschokt over mondkapjesrichtlijn RIVM voor ouderenzorg

Seniorenorganisatie KBO-PCOB is geschokt over het nieuws dat de oorspronkelijke mondkapjesrichtlijn van het RIVM voor de ouderenzorg gebaseerd is op schaarste, en niet gebaseerd op medisch advies en veiligheid. Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB: “Schandalig! Nu zijn verzorgers, ouderen, mantelzorgers en naasten op het verkeerde been gezet. Terwijl er zo veel angst onder senioren was. Die angst blijkt nu terecht.”



Medewerkers in de ouderenzorg hoefden maandenlang geen mondmasker te dragen als ze dicht bij een (mogelijke) coronapatiënt werkten. Ook niet binnen een straal van anderhalve meter. KBO-PCOB heeft in die tijd via het Meldpunt Thuiszorg veel bezorgde berichten van senioren én zorgmedewerkers binnengekregen, met veel vragen over veiligheid. Manon Vanderkaa: “Het is echt noodzakelijk dat het RIVM transparant is. Het coronavirus is geen ziekte waar je in de ouderenzorg onzorgvuldig mee om kan gaan.”



KBO-PCOB



Met een kwart miljoen leden is KBO-PCOB de grootste seniorenorganisatie van Nederland met een sterk netwerk van lokale afdelingen. Met senioren die betrokken en van betekenis zijn voor elkaar en voor de samenleving.