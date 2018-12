KLM kiest voor Munckhof

Munckhof is de nieuwe vervoerspartner voor de KLM Bus. De KLM Bus brengt reizigers met een KLM ticket comfortabel en kosteloos van het zuiden en oosten van het land naar Schiphol en weer retour. Munckhof zal de dagelijkse diensten verzorgen.



KLM Bus



Passagiers van KLM of van haar partners kunnen gratis gebruik maken van de service. De service wordt dagelijks meerdere keren uitgevoerd via twee routes. De eerste route loopt van Maastricht, via Maastricht Airport en Eindhoven Airport richting Schiphol en weer retour. De tweede route loopt vanaf Nijmegen, via Arnhem, Veenendaal en Rhenen naar Schiphol en weer retour.



Blauwe bussen



Enkele Munckhof touringcars zijn inmiddels omgevormd tot KLM bussen. Tom Roefs, algemeen directeur van Munckhof over de samenwerking: “We zijn trots dat we deze vaste service voor KLM mogen verzorgen. KLM is één van de bekendste organisaties in Nederland en de oudste luchtvaartmaatschappij ter wereld. Munckhof is een van de grootste personenvervoerders op de weg. Het is mooi dat we onze merken nu verder aan elkaar kunnen koppelen. Twee Munckhof touringcars zijn volledig in het KLM blauw bestickerd zodat de KLM Bus duidelijk herkenbaar is.”



Samenwerking op meerdere fronten



Munckhof werkt al jaren samen met KLM op het gebied van zakenreizen. “Voor veel organisaties in Nederland verzorgen we de internationale zakenreizen. Daarbij werken we nauw samen met luchtvaartmaatschappijen zoals KLM. De samenwerking verloopt zeer prettig. We zorgen er dagelijks voor dat onze klanten de wereld rondreizen, dat we dit nu uit gaan breiden met het touringcarvervoer in eigen land is een prachtige ontwikkeling.” aldus Roefs.



Over Munckhof



Met ruim 90 jaar aan vervoerservaring mag Munckhof zich expert noemen in personenvervoer en zakenreizen. De dienstverlening van Munckhof bestaat onder andere uit: zakelijk reizen in binnen- en buitenland voor zowel publieke als private sector, zorg gerelateerd personenvervoer, pendeldiensten voor de toeristische en recreatieve sector, logistiek vervoersmanagement rondom kleine en grote evenementen en mobiliteitsoplossingen voor onderwijsinstellingen.



Munckhof is in staat om al deze verschillende diensten te combineren en dat maakt de organisatie uniek in Nederland. Munckhof heeft de expertise in eigen huis en coördineert en stuurt haar vervoers- en travelpartners aan. Zo kunnen de klanten en relaties met al hun vragen en wensen op één plaats terecht. Totale ontzorging in vervoersmanagement, dat biedt Munckhof!



Munckhof in feiten en cijfers.



Munckhof:



-vervoert ruim 30.000 mensen per dag;



-heeft 2000 eigen medewerkers;



-heeft 23 vestigingen in Nederland;



-maakt gebruik van 1400 eigen voertuigen;



-huurt dagelijks 1500 voertuigen in en coördineert dit vervoer volledig;



-boekt 150.000 vliegtickets per jaar;



-verwerkt 2500 telefoongesprekken per dag.





Kijk op www.munckhof.nl voor meer informatie.