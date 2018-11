Cateringteam Zo-Vital - Ede is Het Leukste Catering Team van NL 2018

Cateringteam Zo-Vital van Christelijke Hogeschool Ede is Het Leukste Catering Team van Nederland 2018



De zevende editie van De Week Van De Catering zit erop. Tijdens deze week zijn medewerkers in de contractcatering volop in het zonnetje gezet door hun gasten en FNV Catering. Cateringteam Zo-Vital van de Christelijke Hogeschool in Ede is door de vakjury benoemd tot Het Leukste Catering Team van Nederland 2018 en wint de Gouden CateRing. Een unieke trofee die op het werk kan staan schitteren.



Het winnende team



Ruim 140 cateringteams streden om de titel Het Leukste Catering Team van Nederland 2018. Na lang beraad heeft de vakjury cateringteam Zo-Vital uit Ede verkozen tot winnaar. Harry de Wit, sectorbestuurder FNV Catering: “Ondanks vele wisselingen en het harde werken krijgt dit cateringteam het voor elkaar om een hecht team te blijven. Zoals ze het zelf zeggen zijn ze één geweldige team, enthousiast , flexibel en gastvrij.”



“Wij hebben ons team opgegeven, omdat we het afgelopen jaar veel gewisseld hebben van management en collega’s. Ondanks dat alles zijn we nog steeds een super hecht en hardwerkend team. We zijn super trots op deze prijs. We gaan genieten in de limousine en daarna lekker uit eten met zijn allen.”, aldus het winnende team.



Overige genomineerden



Uit alle inzendingen werden door de vakjury vijf genomineerde teams gekozen. De andere genomineerden waren Van Leeuwen catering op maat Leidschendam, Limburg Catering Heerlen, Eurest Compass Group Schiedam en Leo op het Werk! Amsterdam.



Vakjury



De jury bestaat uit Harry de Wit | sectorbestuurder FNV Catering, Michiel Meier Mattern | Adviseur Food and hospitality, Jan Jaap Schmitz | Hospitality officer Radboudumc en de winnaars van Het Leukste Catering Team 2017.



Over FNV Catering



De Week Van De Catering vond dit jaar plaats van 12 t/m 16 november 2018 en werd mogelijk gemaakt door FNV Catering. FNV Catering behartigt de collectieve belangen van contractcateringmedewerkers op het gebied van werk en inkomen, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.