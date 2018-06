Samenwerking Glasnet en Canal Digitaal van start in regio Rotterdam

Glasnet en Canal Digitaal gaan hun krachten bundelen bij het aanbieden van internet en televisie. Klanten in de regio Rotterdam, te beginnen met Kralingen-West, kunnen straks op het nieuw aan te leggen glasvezelnetwerk van L2Fiber Rotterdam kiezen voor een pakket van internet van Glasnet in combinatie met interactieve televisie van Canal Digitaal. De klant profiteert zo van het beste van twee werelden: supersnel internet met een flinke portie enthousiasme van Glasnet samen met het beste dat tv van Canal Digitaal te bieden heeft. Natuurlijk wel met het gemak van één factuur en één aanspreekpunt.



In juli gaat in Kralingen-West letterlijk en figuurlijk de schop in de grond en begint de uitrol van het glasvezelnetwerk van L2Fiber in Rotterdam. Glasnet wil op dat glasvezelnetwerk een belangrijke aanbieder van internet en interactieve televisie worden met state-of-the-artproducten in combinatie met een groot enthousiasme. Silke Haanstra, mede-eigenaar van Glasnet: “Wij zijn vooral een aanbieder van internet en telefonie. We bieden op onze eigen, onderscheidende wijze supersnel internet, waarbij we geen concessies doen aan de kwaliteit en service. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de keuze voor de zakelijke DrayTek-router, die alleen door Glasnet aan particulieren wordt aangeboden. Televisie is niet onze corebusiness. Vandaar dat we hiervoor met Canal Digitaal in zee gaan. Zij hebben de jarenlange ervaring en een televisiedienst die helemaal van deze tijd is.”



Christiaan Puper, managing director Eviso Nederland (de businesspartner van Canal Digitaal): “Natuurlijk zijn wij ontzettend blij met de keuze van Glasnet voor televisie via internet van Canal Digitaal. Hierdoor kunnen de inwoners van Rotterdam straks het plezier van televisiekijken via supersnel glasvezelinternet ervaren. Televisie via internet van Canal Digitaal kenmerkt zich namelijk niet alleen door het ruime zenderaanbod, maar ook door een veelvoud aan interactieve opties als TV Gemist en de Canal Digitaal TV App. Glasnet is de tweede aanbieder van televisie van Canal Digitaal via internet. Door televisie niet alleen via de satelliet maar ook via internet aan te bieden, geven we invulling aan onze ambitie om de positie van Canal Digitaal in de televisiemarkt te versterken.”