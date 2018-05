Onderzoek: dit is de ideale koelkastindeling

Zet jij vaak eten en drinken op exact dezelfde plek terug in de koelkast? Newsflash: je bent daarin niet de enige. 75 procent van de consumenten doet dit namelijk. Groente en fruit onderin, pak melk in de deur en je vleeswaren ergens in het midden. Wel lekker makkelijk; zo weet je precies waar alles staat en hoef je niet eindeloos te zoeken. Maar wist je dat de indeling van je koelkast ook écht van invloed is op de versheid van je producten?



4 graden is de juiste temperatuur

Uit onderzoek dat NovioResearch in samenwerking met BCC heeft gedaan, is gebleken dat 2 van de 3 consumenten niet weet wat de ideale koelkasttemperatuur is. De temperatuur van de koelkast kan nogal eens verschillen doordat bijvoorbeeld de deur van de koelkast met enige regelmaat open gaat of per ongeluk open blijft staan. Ook kan het zijn dat je bij het terugleggen van een product tegen de temperatuur regelaar aankomt. Bij bijna de helft van de consumenten staat de koelkast te warm ingesteld. De juiste temperatuur van de koelkast is 4 graden Celsius.



De ideale indeling van je koelkast

Hierbij geldt; alle producten die niet (meer) gekookt hoeven te worden, bewaar je het beste bovenin de koelkast. Hier is de temperatuur het hoogst, wat prima is voor producten die minder snel kunnen bederven. Denk bijvoorbeeld aan sausjes, vleeswaren of kliekjes van de vorige dag.



De temperatuur van de middelste plank is gemiddeld. Niet te koud en niet te warm. Ideaal voor al je zuivelproducten zoals melk, kaas en yoghurt.



Helemaal onderin is de temperatuur het koudst. Hier bewaar je het best rauw vlees, vis of gevogelte. Ook is dit een prima plek voor koud bier. Heb je ook groentelades in je koelkast? Perfect voor al je groentes en salades.



De deur van de koelkast gaat regelmatig open. Hierdoor wil de temperatuur hier nogal flink schommelen. Je kunt er daarom het beste producten bewaren waar niet zo snel iets mis mee kan gaan. Denk aan sapjes, frisdrank of potjes jam.



Hoewel meer dan de helft van de consumenten aangeeft zich bewust te zijn van het feit dat de koelkastindeling van invloed is op de versheid van de producten, liggen bij minder dan de helft producten zoals boter, kaas en sauzen daadwerkelijk op de juiste plek.