VEH: Huiseigenaren zeggen massaal Nee tegen hogere OZB

Huiseigenaren zeggen massaal Nee tegen hogere OZB



Huiseigenaren laten massaal zien dat zij het oneerlijk vinden als hun gemeente de onroerendezaakbelasting (OZB) verhoogt om de jeugd- en ouderenzorg te kunnen betalen. De petitie van Vereniging Eigen Huis ‘Zeg Nee tegen dreigende verhoging OZB’ werd ruim 135.000 keer ondertekend.



De huiseigenaren die de petitie steunen, vinden het onjuist dat het geld dat gemeenten tekortkomen voor brede maatschappelijke voorzieningen grotendeels moet worden opgebracht door inwoners met een eigen huis.



Steeds meer gemeenten zeggen dat zij volgend jaar de OZB moeten verhogen, soms wel met 25%. Daarbij noemen zij steevast de hoge kosten van de jeugd- en ouderenzorg (Wmo) als belangrijkste oorzaak. Vooral huiseigenaren met een bescheiden inkomen hebben moeite om de steeds hogere lasten te kunnen betalen.



Vereniging Eigen Huis wil voorkomen dat de OZB verder omhooggaat voor zorgtaken die iedereen aangaan. De onroerendezaakbelasting hoeft niet te stijgen als gemeenten voor de jongeren- en ouderenzorg meer geld krijgen van de Rijksoverheid. Dan worden deze waardevolle voorzieningen door iedereen betaald en dragen de sterkste schouders ook de zwaarste lasten. Met deze oproep overhandigde de vereniging op 17 november 135.000 handtekeningen van bezorgde huiseigenaren aan volksvertegenwoordigers in de Tweede Kamer.



Wilt u weten hoe hoog de gemiddelde OZB is in uw gemeente en of die hard stijgt? Kijk dan op www.eigenhuis.nl/ozb