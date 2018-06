Museon met Innovation LAB op Volvo Ocean Race



Het Haagse Museon is van zondag 24 juni tot en met zondag 1juli 2018 met het Innovation LAB vertegenwoordigd in het Innovation Pavilion op de Volvo Ocean Race in Scheveningen



Het Museon legt hier, samen met een aantal partners, het accent op innovaties in relatie tot de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Deze doelen zijn geformuleerd om onze planeet een gezonde en veilige toekomst te bieden.



Uitnodiging voor de pers



De pers is hierbij van harte welkom het Innovation Pavilion te bezoeken. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Rob de Winter, communicatiemanager van het Museon, tel. 0610905384 of via email rdwinter@museon.nl.



Partners



Het Museon werkt samen met DutchVR, VDE / Rootz.Plus, PlantTotaal, GrowWizzKid, Unicef, Plant-e en de Plastic Soup Surfer. Deze bedrijven en organisaties belichten de Duurzame Ontwikkelingsdoelen allen vanuit hun eigen missie. Zo wordt de duurzame stad van de toekomst onder de loep genomen en de werking van luchtzuiverende planten - inclusief de afbraak van fijnstof - en de toepassing hiervan in de particuliere- en bedrijvensector uitgelegd. Hoe worden planten ingezet als elektriciteitsleverancier en waar komt onze groente en fruit in de toekomst vandaan? Hoe kun je op een innovatieve wijze onderwijs garanderen in ontwikkelingslanden? De bezoeker krijgt inzicht in de plastic problematiek in de oceanen en wordt geïnspireerd om daar zelf iets aan te doen. Het Innovation LAB is een leuke en leerzame locatie voor jong en oud waar men zelf aan de slag kan gaan en de genoemde bedrijven en organisaties informeren het publiek graag over hun duurzame, innovatieve activiteiten. Ontdek het zelf! Kijk voor meer informatie over het Innovation LAB, het Museon en de partners op www.museon.nl/volvooceanrace.



Volvo Ocean Race



De Volvo Ocean Race is de langste en zwaarste zeilrace ter wereld. In juni 2018 eindigt deze legendarische race voor het eerst in de historie in Nederland. Na 45.000 zeemijlen is Den Haag, de ultieme bestemming. De aankomst belooft voor de zeilers en de tienduizenden toeschouwers een onvergetelijk sportmoment te worden. Den Haag is er trots op voor het eerst de finish van de Volvo Ocean Race te mogen organiseren. Wereldwijd zullen de ogen van zeilliefhebbers op Nederland zijn gericht als de boten, na negen maanden van intense strijd, finishen en aanmeren in de haven van Scheveningen.



Innovation Pavilion



In het Innovation Pavilion zijn van zondag 24 juni tot en met zondag 1 juli 2018 de presentaties van innovaties, op het gebied van watersport, visserij, ‘offshore’ energie én duurzaamheid te bezoeken. Start-ups en scale-ups uit de Haagse regio laten hun innovaties zien. Het paviljoen is voor iedereen toegankelijk en – ook voor ouders met kinderen – een bezoek meer dan waard.



Museon, museum voor cultuur en wetenschap



Het Museon is een interactief museum voor cultuur en wetenschap met een educatieve missie en een interdisciplinaire benadering. Het Museon wil mensen inspireren om de wereld te ontdekken en met respect te behandelen.