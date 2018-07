Orca Crew Services B.V. winnaar van de “Boozt24 Rocket Award 2018”

Eenmaal per jaar reikt Boozt24 de Rocket Award uit aan haar snelst groeiende klant. De gelukkige winnaar 2018 is Orca Crew Services B.V. en de Award is op 12 Juli uitgereikt aan de trotse directie in aanwezigheid van het voltallige personeel.



“Onze factoring dienstverlening in Nederland groeit razendsnel”, aldus Judith Verloop, CEO van Boozt24, “maar binnen onze porfolio zijn er natuurlijk uitzonderlijk presterende bedrijven waar de BV Nederland trots op kan zijn”.



“De belangrijkste financieringsbehoefte van ondernemers is die van werkkapitaal”, zegt Judith Verloop, “en juist daar knelt het voor het MKB in het huidige financieringslandschap. Zeker voor ondernemers die, zoals in het geval van Orca, heel hard groeien”.



Orca bemiddelt wereldwijd personeel voor de scheepvaart, bagger en offshore industrie. Directeur Rob Vermeulen: “Wij bieden een verscheidenheid aan diensten, van Maritime recruitment, Full crew management tot Payroll solutions en Permanent staffing”



“Wij zochten een gepaste werkkapitaaloplossing die onze groei kan bijhouden. Via Credion Zeeland, specialist in bedrijfsfinancieringen, kwamen wij in contact met Boozt24 en de rest is historie. Sinds de start van onze samenwerking zijn we 500% gegroeid in onze financiering en is werkkapitaal geen moment belemmering voor de groei van Orca geweest”.



Tijdens een feestelijke uitreiking in Vlissingen ten kantore van Orca werd de Award uitgereikt. Maar na de taart en champagne gingen de gedreven ondernemers weer snel aan het werk, op naar de volgende mijlpaal!