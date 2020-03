Alliander voert in week tijd 100 online sollicitatiegesprekken

Alliander zet alle zeilen bij om ondanks de corona-crisis nieuwe technische en IT collega’s te werven. Het netwerkbedrijf voerde in een week tijd al ruim 100 online videogesprekken met sollicitanten in plaats van fysieke ontmoetingen. Inmiddels zijn de eerste collega’s op deze manier ook aangenomen. Verder gaat het netwerkbedrijf inzetten op virtuele evenementen om het werk op afstand zichtbaar te maken.



Als netwerkbedrijf is Alliander verantwoordelijk voor de energievoorziening van ruim drie miljoen huishoudens en bedrijven. De activiteiten zijn onderdeel van de vitale infrastructuur in Nederland. De werkzaamheden aan de energienetten gaan ondanks de corona-crisis door. Ook sollicitatieprocedures lopen zoveel als mogelijk door, zeker voor kritische doelgroepen als technici en IT-specialisten waarvoor honderden vacatures zijn. Omdat fysieke gesprekken door de corona-crisis lastig zijn, vinden er momenteel gesprekken plaats via online programma’s als Skype en Teams.



Sollicitanten positief over vorm



De eerste ervaringen laten zien dat alternatieve manieren van solliciteren goed werken. Alliander heeft inmiddels in 1 week tijd meer dan 100 online gesprekken gevoerd of ingepland met kandidaten. Sollicitanten geven daarbij aan dat ze positief zijn over deze vorm van solliciteren en dat de procedures gewoon door kunnen blijven lopen. Deze week zijn de eerste collega’s ook aangenomen in deze vorm.



Virtual reality en online kennismaking



Om meer te laten zien van de activiteiten van Alliander, worden op dit moment video’s en verhalen gemaakt en gedeeld van monteurs die vertellen over hun dagelijks werk. Ook de al bestaande virtual reality-films op de werkenbij-website van Alliander over het dagelijks werk zijn momenteel waardevol. Het netwerkbedrijf werkt verder aan online evenementen voor nieuwe monteurs om ze alvast kennis te laten maken met (collega’s van) Alliander. Op 1 april start een nieuwe groep trainees, die eveneens een online inwerkprogramma krijgen aangeboden.