Groenstate doneert 10.000 euro aan Maarten's 11stedenzwemtocht

Inzameling ter gelegenheid van de relatieavond op 18 juni



Hengelo - Groenstate Vermogensbeheer overhandigde op dinsdagavond 18 juni een cheque ter waarde van € 10.000,- aan Maarten van der Weijden voor de 11stedenzwemtocht, die hij vandaag start.



De overhandiging vond plaats tijdens de relatieavond in de Grolsch Veste ter gelegenheid van het 20-jarig jubileum van Groenstate, met als gastspreker Maarten van der Weijden. Erno Franke, directeur van Groenstate, heeft zijn gasten verzocht om in plaats van een cadeau voor het bedrijf, een donatie te doen aan het initiatief van Maarten. Het ingezamelde bedrag is vervolgens door Groenstate verdubbeld.



Maarten als gastspreker Franke: “We hadden Maarten van der Weijden uitgekozen als spreker voor onze relatieavond. Toen bleek dat onze datum vlak voor zijn tweede poging om de Elfstedentocht te zwemmen ligt. Het was daardoor nog even spannend of we hem nog wel konden boeken. Dat hij zich tóch voor onze gasten heeft vrijgemaakt, dat waarderen we enorm.”



Uitweiden over geluk Het thema van de relatieavond was Uitweiden over geluk. Maarten van der Weijden vertelde tijdens deze avond over zijn drijfveren en wat het met je doet om jezelf bepaalde doelen te stellen. Vorig jaar maakte Maarten veel ontroering, bewondering en positieve energie los door zichzelf een zeer ambitieus doel te stellen. Maarten zegt dat hij zelf het geluk had dat hij zijn leukemie heeft overwonnen en dat dat hem de kracht geeft om zich in te zetten voor anderen. Erno Franke: “We hebben onze gasten uitgenodigd zich door Maarten te laten inspireren en hem te steunen bij zijn initiatief om geld voor onderzoek naar kanker in te zamelen.”



Vermogensbeheer met een persoonlijke benadering In 1999 is Groenstate Vermogensbeheer BV opgericht. Het bedrijf is onafhankelijke behartiger voor beleggingszaken en kiest daarbij voor een persoonlijke benadering met Twentse nuchterheid. Met deze strategie is Groenstate de afgelopen 20 jaar gegroeid tot een succesvolle beleggingsonderneming in Twente, met meer dan 650 tevreden relaties.