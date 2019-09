Wie wordt het snelste liefdeskoppel van Nederland? Merwede Duo Run

Op zondag 15 september is de eerste Duo Run van Nederland, de enige hardloopwedstrijd die je met z’n tweeën wint. In de nieuwe stadswijk Merwede gaan duo's de strijd met elkaar aan. De tijd van beide renners wordt opgeteld en gedeeld door twee. Het liefdeskoppel met de snelste gemiddelde tijd, mag zich een jaar lang het snelste stel van Nederland noemen.



Naast de categorie love duo's, biedt de Merwede Duo Run een tweede categorie voor vrienden duo's. De duo's kiezen voor een traject van 5 of 10 kilometer en lopen langs bijzondere plekken in de nieuwe Utrechtse stadswijk Merwede. De 5 kilometer run is geadopteerd door RTV Utrecht.



Het startsein wordt gegeven door wethouder Kees Diepeveen. Om 14.00 uur start de 10 km en om 14.30 uur de 5 km bij de creatieve broedplaats Kanaal30 in Utrecht. Inschrijfkosten zijn 20 euro per persoon. Hiervoor ontvangen deelnemers een startbewijs en een medaille, ontworpen door De Snijzaak uit Merwede van gerecycled hout.



Duo Look



Deelnemers worden uitgedaagd om als duo herkenbaar te zijn. Trek hetzelfde trainingsjack aan, of verkleed je als je favoriete duo. Het leukst verklede duo wint de WOW-award, die wordt uitgereikt door een publieksjury.