500.000 Jeugdvoetballers in actie voor jongeren met een beperking

Gewoon lekker kunnen voetballen. Voor de meeste jongeren is dat de gewoonste – en de leukste – zaak van de wereld. Helaas is dit niet voor iedereen vanzelfsprekend. Daarom heeft de KNVB het weekend 12 en 13 september uitgeroepen tot het campagneweekend voor de Zwaluwen Jeugd Actie, dat volledig in het teken staat van de KNVB Zwaluwen Jeugdbeker (vanaf 12 jaar) en de KNVB Zwaluwen Jeugd Reeks (jeugd tot 12 jaar) In district Noord wordt de campagnedag gehouden bij V.v.Nieuw Roden, in district Oost bij V.v. Beuningse Boys en in district Zuid bij Sv Venray.



De Zwaluwen Jeugd Actie wil dat iedereen kan genieten van voetbal en het verenigingsleven. Ook jongeren met een beperking! De Zwaluwen Jeugd Actie zet zich hier dan ook met hart en ziel voor in. De Zwaluwen Jeugd actie hoopt dat iedereen zijn (financiële) steentje hier aan bijdraagt.



KNVB Zwaluwen Jeugd Beker en KNVB Zwaluwen Jeugd Reeks



De bijna 500.000 jeugdspelers die ieder voetbalseizoen meedoen aan de Zwaluwen Jeugd Beker en de Zwaluwen Jeugd Reeks voetballen voor de Zwaluwen Jeugd Actie. Ze komen hiermee in actie voor jongeren met een beperking en vormen samen het grootste sportieve goede doelenteam van Nederland! De deelnemende teams doneren via de KNVB een deel van het inschrijfgeld aan de Zwaluwen Jeugd Actie. Met het geld dat wordt ingezameld door de Zwaluwen Jeugd Actie worden mooie projecten gerealiseerd zodat jongeren met een lichamelijke en/of een verstandelijke beperking toch kunnen voetballen.



Opbrengst



Een deel van de opbrengst van de actie is beschikbaar voor subsidieaanvragen vanuit voetbalverenigingen. Clubs kunnen een bijdrage vragen voor bijvoorbeeld het organiseren van een voetbalclinic, het rolstoeltoegankelijk maken van de accommodatie, spelmateriaal voor G-voetbal of een opleiding voor trainers voor het begeleiden van jongeren met een beperking. Het andere deel van de opbrengst van de Zwaluwen Jeugd Actie is beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek. Het Prinses Beatrix Spierfonds en Spieren voor Spieren doen onderzoek naar de oorzaak en behandeling van spierziekten. Zie https://www.zwaluwenjeugdactie.nl



Meer dan 6 miljoen euro



De Zwaluwen Jeugd Actie is al in 1960 gestart en bij de meeste senioren bekend door het Zwaluwen vaantje. In de afgelopen 60 jaar hebben meer dan 11 miljoen jeugdvoetballers meegedaan en voetbalden zij al bijna 7 miljoen euro bij elkaar voor jongeren met een spierziekte of een andere beperking. En daar is De Zwaluwen Jeugd Actie ontzettend trots op!